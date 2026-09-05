Salvatorii din Nepal au găsit în viață alte două persoane, la 10 zile după inundațiile devastatoare

Salvatorii au scos de sub dărâmături sâmbătă un cetățean chinez și o femeie din Nepal, în cadrul a două operațiuni distincte, în timp ce autoritățile continuă căutările pentru miile de persoane dispărute la 10 zile după ce inundații de proporții au lovit Nepalul.

Armata nepaleză a anunțat că o echipă comună, formată din militari nepalezi și experți sud-coreeni în intervenții de urgență l-a salvat pe bărbatul chinez dintr-un tunel cu o lungime de 225 de metri, aflat în cadrul proiectului hidroelectric Upper Trishuli-1, potrivit The Guardian. Bărbatul a fost preluat pentru evaluarea stării de sănătate. Imaginile publicate de autorități îl arată evacuat cu elicopterul după ce a fost scos din tunel.

Operațiunile de salvare s-au concentrat asupra a 12 proiecte hidroelectrice din Nepal, unde aproximativ 900 de muncitori sunt dați dispăruți. Dintre aceștia, circa 500 ar fi rămas blocați în tuneluri de mari dimensiuni. Echipe internaționale de intervenție din India, China, Coreea de Sud și Statele Unite caută supraviețuitori printre molozul și structurile avariate ale acestor proiecte.

Vineri, doi muncitori nepalezi au fost salvați dintr-un alt tunel al unei hidrocentrale de pe râul Trishuli.

Experții avertizează că, pe măsură ce trece timpul, șansele de a găsi în viață persoanele dispărute în tuneluri scad.

Femeia din Nepal, în vârstă de 64 de ani, a fost salvată dintr-o casă avariată din orașul Nuwakot, grav afectat de inundații. Fotografiile publicate de armata nepaleză arată cum salvatorii au găsit-o pe femeie acoperită de noroi, înainte de a o scoate la suprafață și de a o transporta cu elicopterul la Kathmandu, unde a primit îngrijiri medicale.

Nothing short of a miracle from Nepal!



64 yr old woman pulled out alive from the upper floor of a four-storey house buried under flood debris in Betrawati, Nuwakot, as rescue operations entered their 11th day



In another extraordinary rescue, Chinese national was found alive… pic.twitter.com/fQSLmgfRIN — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 5, 2026

Mai mulți polițiști nepalezi au izbucnit în urale în momentul în care femeia a fost scoasă din locuință.

Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori în urma inundațiilor devastatoare care au lovit Nepalul și care au fost provocate de prăbușirea unui ghețar și a unor mase de rocă pe 26 august. Operațiunile sunt îngreunate de distrugerile masive provocate infrastructurii: peste 40 de poduri s-au prăbușit, iar nivelul râurilor continuă să crească în mod imprevizibil.

Cel puțin 1.375 de persoane au murit în urma inundațiilor, iar peste 5.000 sunt date dispărute, potrivit agenției nepaleze pentru gestionarea dezastrelor.