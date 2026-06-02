Sam Altman susține, în secret, un start-up din domeniul Inteligenței Artificiale fizice. Ce dezvoltă compania

Sam Altman, la tribunalul din clădirea federală Ronald V. Dellums pe 12 mai 2026, în Oakland, California. FOTO: Benjamin Fanjoy / Getty images / Profimedia

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, susține o companie start-up „discretă” din domeniul inteligenței artificiale (AI) fizice, condusă de foști angajați ai Tesla și Meta, acesta fiind cel mai recent semn că investitorii virează tot mai mult către sectorul roboticii, scrie Business Insider (BI).

Startup-ul, numit Alfred, este finanțat și de Khosla Ventures, SV Angel, Chapter One și alții, potrivit unor documente interne analizate de publicația americană. Startup-ul își propune să strângă fonduri la o evaluare de 40 de milioane de dolari, a declarat cofondatorul Ankit Ukil, pentru BI.

Alfred este condus de Ukil, un fost designer Tesla, și de Dömötör Gulyas, un fost inginer la Meta Reality Labs.

Alfred se afirmă pe măsură ce investitorii au început să cheltuie tot mai mulți bani în sectorul inteligenței artificiale fizice, o categorie axată pe integrarea AI în mașini care se mișcă în lumea reală – precum roboții sau autovehiculele. Numai în luna aprilie, startup-urile de inteligență artificială fizică au strâns aproximativ 5,3 miliarde de dolari în finanțare de capital de risc, conform datelor Crunchbase.

Marile companii din domeniul tehnologiei se înghesuie, de asemenea, să parieze pe cursa înarmărilor în domeniul roboticii. Duminică, la Nvidia GTC Taipei, compania a anunțat un plan de robot umanoid standard pentru cercetătorii din mediul academic, care se așteaptă să fie disponibil la sfârșitul anului 2026.

În weekend, Altman a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare X în care a afirmat că robotica este următoarea frontieră a companiei sale, OpenAI.

„Pe termen scurt, ne concentrăm pe roboți care să-i sprijine pe lucrătorii calificați în construirea infrastructurii noastre viitoare; pe termen lung, ne imaginăm că fiecare va avea un robot personal care să facă tot ce are nevoie”, a scris Altman, în mesaj.

Pe lângă investiția în OpenAI, Altman susține și alte startup-uri din acest domeniu. El a investit în Alfred prin intermediul firmei sale de capital de risc, Hydrazine Capital.

Ankit Ukil a precizat că el și Altman s-au apropiat inițial datorită pasiunii comune pentru mașini. „Este un mare pasionat de mașini”, a spus Ukil. „L-am cunoscut pe Sam cu ceva timp în urmă, iar el a crezut în mine încă înainte ca firma să existe.”

Altman a fost filmat în timp ce conducea un Koenigsegg Rivera extrem de rar, în valoare de 5 milioane de dolari, în Napa, în 2024.

Altman și OpenAI nu au răspuns solicitărilor publicației financiare de a transmite puncte de vedere legate de informațiile despre startup-ul Alfred.

Obiectivul final al companiei Alfred

Restul echipei de la Alfred include designeri și ingineri de la Tesla, Ford și Honda, potrivit documentelor citate. Startup-ul a fost înființat acum 9 luni, conform profilului LinkedIn al lui Ukil, și are sediul în Hawthorne, California, vizavi de fabrica SpaceX unde sunt fabricate rachetele Falcon.

Fondatorii prezintă investitorilor o platformă software care îi ajută pe ingineri să construiască mașini mai repede.

Obiectivul final al companiei Alfred este ca produsul său să accelereze procesul de fabricație prin reducerea duratei etapelor de cercetare și dezvoltare. Astfel, inginerii pot sări peste munca de rutină și să se concentreze pe aspecte precum adăugarea de funcții noi și interesante la mașini, cum ar fi cele întâlnite adesea la cele mai recente vehicule electrice chinezești, a spus Ankit.

Ukit a precizat pentru BI că platforma principală a Alfred este în curs de dezvoltare și că startup-ul se află în „discuții active” cu producători auto, companii din domeniul apărării și al roboticii, fără a preciza numele acestora.

În ultimii 15 ani, Altman a realizat peste 170 de investiții, potrivit datelor PitchBook. Printre acestea se numără fondul de investiții Hydrazine Capital, prin intermediul căruia a investit în Alfred.

Altman nu deține acțiuni în OpenAI, dar investițiile sale de risc, inclusiv participațiile în Stripe, Reddit și Helion Energy, l-au ajutat să devină miliardar.