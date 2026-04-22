Sam Altman compară modelul Mythos cu aruncarea unei bombe de către un vânzător de buncăre atomice

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a acuzat marea rivală din domeniul inteligenței artificiale Anthropic că încearcă să folosească „marketing bazat pe frică” pentru a vinde Claude Mythos, noul său model de AI, relatează Business insider.

„Este, în mod evident, un marketing incredibil să spui: «Am construit o bombă. Eram pe punctul de a o arunca asupra ta. Îți vom vinde un adăpost antiatomic pentru 100 de milioane de dolari, ca să-ți protejezi toate lucrurile, dar numai dacă te alegem ca client»”, a declarat Altman într-un interviu acordat pentru podcastul „Core Memory”.

Business Insider amintește că Altman nu este singura voce din sectorul tehnologic care a pus sub semnul întrebării decizia Anthropic de a nu lansa public Claude Mythos, permițând în schimb doar unui număr restrâns de companii să arunce o privire „în culise”.

Altman susține că Anthropic vrea să limiteze accesul la AI

„Există oameni în lume care, de mult timp, și-au dorit să păstreze inteligența artificială în mâinile unui grup mai restrâns”, a acuzat Altman în noul interviu.

„Ai putea justifica asta în multe feluri, iar unele sunt reale – de exemplu, vor exista îngrijorări legitime legate de siguranță. Dar dacă ceea ce îți dorești este ceva de genul: «Avem nevoie de control asupra inteligenței artificiale, doar noi, pentru că suntem cei de încredere», cred că marketingul bazat pe frică este probabil cea mai eficientă metodă de a justifica asta”, a continuat șeful OpenAI.

El a afirmat totodată că vor exista „modele foarte periculoase care vor trebui lansate în moduri diferite”, dar că OpenAI va înclina spre lansări mai largi.

„Scopul aici este să aducem beneficii tuturor și, de asemenea, să – nu aș spune să promovăm asta într-un anumit fel – ci să facem ca lumea să ni se alăture în această călătorie și să spunem: «Vă vom oferi o tehnologie mai puternică, iar odată cu ea va veni și responsabilitatea»”, a continuat Altman.

Cui a dat Anthropic acces la modelul Mythos

Anthropic a declarat mai devreme în cursul acestei luni că nu va lansa Claude Mythos din cauza îngrijorărilor că modelul este prea puternic în identificarea vulnerabilităților de securitate cibernetică. În schimb, compania a creat „Project Glasswing”, prin care doar 11 organizații, printre care Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia și JPMorgan Chase, au primit acces la model.

În altă parte a interviului, Altman a sugerat că Anthropic este parțial de vină pentru atacul recent asupra locuinței sale, Business Insider notând că declarațiile sale vor alimenta cu siguranță rivalitatea deja tensionată dintre acesta și Dario Amodei, directorul general al Anthropic.

Amodei a părăsit OpenAI pentru a fonda Anthropic, o companie pe care o prezintă ca punând mult mai mult accentul pe dezvoltarea în siguranță a AI decât fostul său angajator.

„Cred că discursul catastrofist nu a ajutat. Cred că modul în care anumite alte laboratoare vorbesc despre noi nu a ajutat”, a mai spus Altman în noul interviu, adăugând:

„Cred că modul în care Anthropic vorbește despre OpenAI nu ajută”.