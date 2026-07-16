Cauza morții „bruște și neașteptate” a actorului Sam Neil, dezvăluită de un apropiat

Decesul „brusc și neașteptat” al lui Sam Neill, în vârstă de 78 de ani a fost anunțat luni, la doar trei luni după ce actorul cunoscut din filmele „Jurassic Park” dezvăluise că se vindecase de un tip de cancer al sângelui, diagnosticat în 2022.

Actorul s-a stins din viață luni, într-un spital din Sydney, potrivit Sky News Australia. Vedeta din „Jurassic Park” a fost răpus de o pneumonie, a confirmat managerul său, conform The Guardian.

Philip Grenz a declarat pentru TMZ că actorul, în vârstă de 78 de ani, a cedat în fața infecției pulmonare după o scurtă luptă cu boala.

Grenz, a declarat că a decis să dezvăluie cauza morții lui Neill după ce a discutat cu familia actorului, din cauza „inexactităților și a falsurilor flagrante” din presă.

Terapia făcută de Sam Neil pentru cancerul de sânge

„Sam a decedat din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam a luptat cu curaj și a învins limfomul printr-un tratament nou numit terapie CAR-T. Pe lângă administrarea cramei sale premiate, Two Paddocks, Sam a filmat patru proiecte unul după altul în ultimul an, toate urmând să fie lansate în următoarele luni”, a precizat Grenz într-o declarație.

După ani de chimioterapie, Neill a participat la un studiu clinic de succes pentru terapia cu celule T CAR, o formă de imunoterapie împotriva cancerului care se dovedește deosebit de eficientă în tratarea anumitor tipuri de cancer al sângelui.

Actorul născut în Irlanda a fost diagnosticat cu o formă rară de limfom non-Hodgkin, numită limfom angioimunoblastic cu celule T în 2022.

După o luptă de patru ani împotriva cancerului de sânge, el a dezvăluit în aprilie, în cadrul emisiunii 7News, că „nu mai am cancer în organism” după ce a participat la studiul clinic privind terapia cu celule T CAR,. „Este ceva extraordinar”, a spus actorul la vremea respectivă.

Managerul său l-a descris pe Neill ca fiind „un om extrem de rezervat, care detesta agitația”, motiv pentru care înmormântarea sa va fi o ceremonie privată, organizată la ferma sa din Noua Zeelandă, la o dată care nu a fost încă stabilită.

Fanii, rugați să doneze pentru cauzele pe care le susținea actorul

„Aș dori să le mulțumesc celor care i-au fost cu adevărat apropiați lui Sam pentru că au respectat intimitatea sa cu respectul pe care și l-a câștigat și de care cei dragi ai săi au nevoie și pe care îl merită în acest moment de o dificultate nemăsurată”, a spus Grenz.

Fanii care doresc să îi cinstească memoria au fost rugați ca, în locul trimiterii de flori familiei, să direcționeze donații către „cauzele la care el a ținut cel mai mult”. Printre acestea se numără:

Fundația Spitalului Dunstan din Central Otago, zona în care locuia Neill în Noua Zeelandă, Fundația Snowdome, o asociație non-profit dedicată cancerului de sânge, alături de care Neill milita în momentul decesului său pentru îmbunătățirea accesului la tratamente oncologice, inclusiv terapia CAR-T, în Australia și Noua Zeelandă, precum și orice organizații caritabile din Noua Zeelandă care lucrează pentru protejarea mediului și a faunei sălbatice.

În comunicatul prin care a fost anunțată moartea lui Neill, familia sa a precizat că acesta nu a murit de cancer. La scurt timp au apărut informații conform cărora suferise de pneumonie în zilele premergătoare decesului.

Sam Neill, bolnav în ultimele săptămâni

Fosta parteneră a actorului, jurnalista ABC Laura Tingle, a declarat marți pentru ABC Radio Sydney că anii de tratament împotriva cancerului îl epuizaseră fizic.

„În esență, s-a luptat intens cu diverse forme de cancer cel puțin în ultimii cinci ani, iar asta își lasă amprenta asupra organismului oricui. A urmat multe cure de chimioterapie și imunoterapie și, din fericire, a reușit în cele din urmă să scape de cancerul de sânge de care suferea. Dar asta i-a slăbit destul de mult sistemul imunitar și cred că organismul său obosit pur și simplu a cedat, ceea ce este de înțeles”, a spus Tingle.

Jurnalista a precizat că în ultimele două săptămâni de viață a fost destul de bolnav.

După anunțul decesului său, colegii de breaslă, atât prietenii și fanii din Noua Zeelandă, cât și cei de la Hollywood i-au adus omagii actorului, amintindu-și de el ca de un adevărat gentleman.