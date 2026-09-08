Samuel Niederhauser din Elveția a câștigat Secțiunea Violoncel a Concursului Internațional George Enescu 2026

Violoncelistul elvețian Samuel Niederhauser a câștigat Premiul I al Secțiunii Violoncel a Concursului Internațional George Enescu 2026, în urma finalei desfășurate luni, 7 septembrie, la Ateneul Român. Premiul al II-lea i-a revenit lui Joshua Kováč din Statele Unite ale Americii, iar Premiul al III-lea lui Sanghyeok Park din Coreea de Sud. Samuel Niederhauser a câștigat și Premiul Publicului, precum și Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse Waves of Gravel de Malika Kishino.

Cei trei finaliști au evoluat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Națională Radio, sub bagheta dirijorului Case Scaglione, într-o seară care a încheiat parcursul Secțiunii Violoncel din cadrul celei de-a XX-a ediții a Concursului Internațional George Enescu.

În finală, Samuel Niederhauser a interpretat Concertul nr. 1 pentru violoncel și orchestră în Mi bemol major, op. 107 de Dmitri Șostakovici, în timp ce Joshua Kováč și Sanghyeok Park au interpretat Concertul pentru violoncel și orchestră în si minor, op. 104 de Antonín Dvořák.

Rezultatele Secțiunii Violoncel au fost stabilite de juriul internațional prezidat de Arto Noras, din care au făcut parte Frans Helmerson, Elena Dubinets, Marin Cazacu, Enrico Dindo, Inbal Segev, Claudio Bohórquez, Dan Prelipcean, și Valentin Răduțiu..

Finala a adus și o serie de premii speciale. Joshua Kováč a primit Premiul „Serafim Antropov-Manu”, în valoare de 3.000 de euro, pentru cea mai bună interpretare a Sonatei nr. 2 în Do major pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu. Samuel Niederhauser a primit Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse – Waves of Gravel de Malika Kishino, în valoare de 2.000 de euro, precum și Premiul Publicului, în valoare de 1.000 de euro..

Premiul Playing for Tomorrow, în valoare de 1.500 de euro, oferit de BRD – Groupe Société Générale, i-a revenit lui Seojin Jung, din Coreea de Sud.

Pentru fiecare dintre cele trei secțiuni instrumentale ale Concursului Internațional George Enescu – Violoncel, Vioară și Pian –, Premiul I este în valoare de 15.000 de euro, Premiul al II-lea de 10.000 de euro, iar Premiul al III-lea de 5.000 de euro..

Dincolo de premiile financiare, Concursul Internațional George Enescu oferă laureaților oportunități menite să contribuie la dezvoltarea carierei lor internaționale. ARTEXIM acordă premii constând în concerte și recitaluri în cadrul edițiilor din 2027 și 2028 ale Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, precum și în stagiunile unor instituții de spectacole și concerte din România, în perioada 2026–2028.

Aceste oportunități sunt dezvoltate în parteneriat cu Filarmonica Lyra – George Cavadia Brăila, Filarmonica Arad, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Filarmonica „Oltenia” Craiova, Filarmonica „Moldova” Iași, Filarmonica de Stat Oradea, Filarmonica Pitești, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, Filarmonica de Stat Sibiu și Orchestra Națională de Cameră din Chișinău.

În calitate de câștigător al Secțiunii Violoncel, Samuel Niederhauser va susține, pe 14 februarie 2027, un concert în cadrul stagiunii camerale a Teatro Fraschini din Pavia, Italia.

În cadrul ediției din 2026, Andreas Vierziger, curator și strateg muzical, va oferi câștigătorilor și laureaților secțiunilor instrumentale sesiuni de mentorat și consultanță personalizată, adaptate nevoilor și obiectivelor lor profesionale. Programul abordează aspecte esențiale ale dezvoltării unei cariere internaționale, precum poziționarea artistică, dezvoltarea strategică a carierei, relația cu industria muzicală și identificarea unor oportunități profesionale relevante.

Câștigătorii Secțiunii Violoncel. Concursul Enescu 2026

Trofeul Concursului Internațional George Enescu este realizat de artistul Mihai Băncilă.

Samuel Niederhauser (Elveția), născut pe 2 februarie 1998, este laureat al unor importante competiții internaționale. În 2022, s-a numărat printre laureații Concursului Regina Elisabeta, iar în 2023 a obținut Premiul al III-lea la Concursul Internațional de Violoncel Paulo de la Helsinki. Are o activitate concertistică susținută atât ca solist, cât și ca muzician de cameră și cântă, grație unui împrumut, pe un violoncel Carlo Giuseppe Testore din 1690.

Joshua Kováč (Statele Unite ale Americii), născut pe 14 iunie 2007, este un violoncelist ceho-american care, în 2025, a câștigat Premiul I la Concursul Internațional Johansen și Premiul I la Concursul Mahler. S-a numărat, de asemenea, printre principalii laureați ai Concursului Irving M. Klein din 2025 și ai Concursului Internațional de Instrumente cu Coarde Stulberg din 2024.

A susținut apariții solistice la Carnegie Hall, Festivalul Ravinia, Schermerhorn Symphony Center și Isabella Stewart Gardner Museum din Boston. A evoluat de două ori ca solist alături de Nashville Symphony și a colaborat, de asemenea, cu Orchestra SEEN Chicago, Avanti Orchestra, West Michigan Symphony Orchestra și Kinnor Philharmonic. Cântă pe un violoncel Jean-Baptiste Vuillaume din 1848, pus la dispoziție printr-un împrumut dintr-o colecție privată.

Sanghyeok Park (Coreea de Sud), născut pe 10 noiembrie 2004, este laureat al mai multor competiții internaționale. A obținut Premiul al III-lea la cea de-a XVII-a ediție a Concursului Internațional Ceaikovski, Premiul al II-lea la cea de-a IV-a ediție a Concursului Internațional de Violoncel Krzysztof Penderecki, Premiul al II-lea la Concursul Internațional pentru Juniori Antonio Janigro și Marele Premiu la Concursul Internațional de Violoncel David Popper. În 2025, a primit o Mențiune de Onoare a Juriului la Concursul Internațional de Muzică Primăvara de la Praga.

După absolvirea Universității Naționale de Arte din Coreea, și-a continuat studiile la Școala de Muzică Reina Sofía din Madrid, sub îndrumarea profesorului Ivan Monighetti.

Concursul Internațional George Enescu 2026 continuă până pe 19 septembrie, la București, cu etapele dedicate secțiunilor Vioară și Pian. Ediția din acest an se desfășoară sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence” și a înregistrat un număr record de 819 înscrieri din 58 de țări – 756 pentru competiție și 63 pentru masterclassurile organizate în cadrul Concursului.

===========================================================================

Concursul Internațional George Enescu 2026 se desfășoară între 23 august și 19 septembrie, la București, continuând o tradiție începută în 1958.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii

Parteneriat media