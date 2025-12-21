San Francisco, afectat de o pană de curent masivă / Primar: „Rămâneți în case”

Aproximativ 130.000 de locuitori din San Francisco au rămas fără curent electric sâmbătă noapte din cauza unei pene de curent, a anunțat principala companie de electricitate din oraș, citată de France Presse și Reuters.

„Colaborăm cu echipele de intervenție și cu autoritățile municipale pentru a remedia o pană de curent în San Francisco care afectează aproximativ 130.000 de clienți”, a spus Pacific Gas & Electric Company într-un comunicat publicat pe X.

Municipalitatea a cerut locuitorilor să rămână acasă, deoarece unele semafoare nu funcționează și transportul public este perturbat.

„Va ploua, este noapte. Dacă nu aveți nevoie să ieșiți, rămâneți în case”, a declarat primarul Daniel Lurie de la centrul de operațiuni de urgență al orașului, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

El a precizat că au fost mobilizați agenți de circulație pentru a compensa lipsa semafoarelor.

Pana a fost provocată de un incendiu într-o substație electrică, a adăugat Lurie, care a spus că nu poate anticipa când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică.

„O pană de curent de amploare afectează San Francisco – sunați la 9-1-1 numai pentru urgențe care pun în pericol viața, evitați deplasările neesențiale, tratați semafoarele defecte ca pe niște intersecții cu indicator stop din toate direcțiile, țineți ușile frigiderului și congelatorului închise și opriți aparatele electrocasnice mari pentru a preveni supratensiunile”, a transmis Departamentul de Gestionare a Urgențelor din San Francisco pe rețelele de socializare.

A large power outage is impacting San Francisco – only call 9-1-1 for life safety emergencies, avoid non-essential travel, treat down traffic signals as four way stops, keep refrigerator and freezer doors closed, and turn off major appliances to prevent surges. Never use gas… pic.twitter.com/AZGU42J2C1 — San Francisco Department of Emergency Management (@SF_emergency) December 20, 2025

Pana de curent a provocat blocaje de trafic și a forțat unele afaceri să se închidă temporar.