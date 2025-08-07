Sănătatea psiho-emoțională prinde din nou voce la UNTOLD

Regina Maria aduce pentru al treilea an consecutiv Punctul de Prim Ajutor Emoțional – un spațiu unde tinerii pot vorbi fără bariere despre ce a rămas nespus

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 1 din 6 europeni se confruntă cu o problemă de sănătate psiho-emoțională, iar 1 din 3 nu primește suport adecvat prin acces la servicii de psihoterapie. Tocmai de aceea, spațiile accesibile și prietenoase, în care oamenii pot vorbi deschis despre ceea ce simt, devin tot mai valoroase.

Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA aduce la UNTOLD Punctul de Prim Ajutor Emoțional – o inițiativă care oferă participanților sprijin emoțional real, sub forma unor discuții confidențiale, de aproximativ 20 de minute, desfășurate într-un decor relaxat.

În mijlocul unui festival vibrant, acest spațiu oferă un loc sigur, unde participanții pot vorbi deschis cu psihoterapeuți cu experiență despre ce îi apasă: de la oboseală acumulată și stres, până la provocări în relații sau întrebări despre sine.

„Pentru unii participanți e un prim contact cu psihoterapia. Oameni care nu au vorbit niciodată despre ce simt, care nu înțeleg ce li se întâmplă în plan emoțional sau în relațiile lor, primesc poate pentru prima dată niște explicații. Asta e esențial – pentru că emoțiile vor fi mereu parte din viața noastră, oricât am încerca să le ocolim”, menționează Lidia Rusu, psihoterapeut cognitiv-comportamental, REGINA MARIA.

Emoțiile nerostite: tema care îi provoacă pe participanți să-și spună povestea

Sub tema „Express yourself. Express what’s UNTOLD”, activarea din acest an invită participanții să dea glas emoțiilor reprimate și gândurilor nespuse – acele tăceri care adesea devin sursa unor suferințe profunde. Campania încurajează exprimarea vulnerabilităților autentice și colectează fragmente emoționale reale, ca o formă de eliberare colectivă.

„Sunt participanți care vin o singură dată, din curiozitate, dar și persoane care revin în fiecare dintre cele patru zile ale festivalului – iar asta este, poate, cea mai frumoasă dovadă că acest spațiu chiar ajută și creează legături puternice. Tot ce discutăm rămâne confidențial. Pentru unii, conversația de la festival e suficientă, pentru alții e doar primul pas spre un proces terapeutic”, menționează Lidia Rusu.

Cine sunt cei care aleg să vină la Punctul de Prim Ajutor Emoțional

Participanții care vin la Punctul de Prim Ajutor Emoțional sunt tot mai diverși: adolescenți, adulți, persoane singure sau cupluri.

„Vedem o deschidere tot mai mare din partea tinerilor – vin, povestesc, revin. Dacă în primul an am vorbit mai mult cu adulți, adolescenți și doar 1–2 cupluri, anul trecut au venit și tineri, și mult mai multe cupluri. Subiectele abordate au fost variate: cum să își gestioneze stresul și anxietatea, cum să treacă peste o despărțire sau pierderea cuiva drag, cum să pună limite sau cum să comunice mai eficient în relații”, precizează Lidia Rusu.

Sesiuni gratuite, zilnice, în inima festivalului

Întâlnirile cu psihoterapeuții vor avea loc zilnic, între 7 și 10 august, între orele 16:00–20:00, în zona special amenajată REGINA MARIA. Sesiunile sunt gratuite, confidențiale și deschise oricărui participant al festivalului.

REGINA MARIA redefinește modul în care vorbim despre sănătate, extinzând discuția dincolo de dimensiunea fizică. La UNTOLD, această viziune prinde formă printr-un spațiu în care trupul și mintea primesc atenție egală.

Prezența unui Punct de Prim Ajutor Emoțional într-un festival de muzică pare, la prima vedere, un contrast. Dar în realitate, este exact locul unde este nevoie de el. Emoțiile sunt amplificate, oamenii sunt vulnerabili, contextul e intens.Pe lângă cabinetele de sănătate emoțională, partenerul de sănătate al festivalului va oferi participanților anul acesta o serie de activități menite să contribuie la starea de bine, atât a corpului cât și a minții. Astfel, în zona dedicată REGINA MARIA vor fi oferite cocktailuri sănătoase obținute din sucuri și siropuri naturale, aprobate de medici nutriționiști, zone de rehidratare și premii.

Articol susținut de Regina Maria