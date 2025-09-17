Sancţiuni date de FRF după incidente şi eliminări la meciuri din SuperLigă

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a decis, miercuri, sancţiuni după incidentele şi eliminările de la trei partide din SuperLigă.

Potrivit News.ro, hotărârile Comisiei de Disciplină au vizat:

FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova – Incidente – Admite sesizarea secretarului general al FRF. În temeiul art.54.6 din RD raportat la art.12 şi art.14 Bis din RD se sancţionează clubul FK Csikzereda M. Ciuc cu Avertisment.

AFC Hermannstadt vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Eliminare: Prepeliţă Andrei, Ghiţă Nicolae Daniel (antrenori secund – oaspeţi) – În temeiul art.53.1 din RD se sancţionează antrenorul secund Prepeliţă Andrei cu suspendare pentru 2 jocuri şi 640 lei. În temeiul art.65 din RD se sancţionează antrenorul secund Ghiţă Nicolae Daniel cu suspendare pentru 2 jocuri şi 4.500 lei.

AFC UTA Arad vs. ACS Campionii FC Argeş – Eliminare: Pinho Matos Ricardo Manuel (oaspeţi) / Incidente – În temeiul art.63.1.a raportat la art.63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul Pinho Matos Ricardo Manuel (FC Argeş) cu suspendare pentru 2 jocuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei. În temeiul art.82.1 şi 3.a raportat la art.83.2.d din RD cu aplicarea art.12, 14Bis şi 15 din RD se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu Avertisment şi penalitate sportivă de 2.000 lei. În temeiul art.13.1 din ROAF raportat la art.83.18 din RD se sancţionează clubul ACS Campionii FC Argeş cu penalitate sportivă de 3.000 lei.