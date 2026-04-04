Sancțiuni propuse pentru șoferii care ocupă abuziv locurile pentru încărcarea mașinilor electrice

Staționarea unui vehicul pe un loc destinat încărcării mașinilor electrice, cu excepția celor aflate în proces de încărcare, constituie contravenție, prevede un proiect USR de modificare a Codului rutier.

Proiectul completează OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, definind explicit locurile destinate încărcării vehiculelor electrice, și este să sprijine posesorii de mașini electrice prin eliminarea ocupării abuzive a locurilor de lângă stațiile de încărcare, spun inițiatorii.

„Stațiile de încărcare trebuie să fie pentru cei care au nevoie de ele”

„Îți cumperi o mașină electrică gândind că faci un lucru bun – pentru mediu, pentru buzunarul tău, pentru viitor. Dar, când ajungi la stația de încărcare și o găsești blocată, simți că tot efortul tău nu contează. Nu e corect. Infrastructura există, dar nu este accesibilă sau depinde de decizii locale, uneori ineficiente. Prin această lege, vrem să redăm normalitatea: stațiile de încărcare trebuie să fie pentru cei care au nevoie de ele. Respect pentru cei care aleg responsabil”, a afirmat deputatul USR Ovidiu Paraschivescu, inițiator al proiectului, alături de parlamentarii USR Cynthia Păun, Gheorghe Ștefănache și Cezar Drăgoescu.

Potrivit unui comunicat al USR, citat de Agerpres, în prezent șoferii de mașini electrice sunt puși, adeseori, în situația de a nu-și putea încărca mașinile pentru că locurile de lângă stațiile de încărcare sunt folosite abuziv, ca simple locuri de parcare, de către alți șoferi.

„Locurile destinate încărcării autovehiculelor sunt infrastructură de utilitate publică, nu simple locuri de parcare. Utilizarea lor în alt scop decât cel tehnic reprezintă o deturnare a destinației spațiului respectiv. În plus, imposibilitatea de a accesa un punct de încărcare marcat pe hartă, dar ocupat abuziv poate duce pentru un posesor de mașină electrică la imobilizarea acesteia în trafic, ceea ce înseamnă inclusiv risc pentru siguranța rutieră”, spun inițiatorii proiectului.

Senatoarea USR Cynthia Păun susține că „este nevoie de reguli clare și sancțiuni pentru utilizarea incorectă a acestor locuri”.

România se află încă la coada clasamentului european în ceea ce privește infrastructura de încărcare, cu 0,3 puncte de încărcare la 1.000 de locuitori, la distanță mare de state precum Olanda, Danemarca sau Belgia,.

”Statul român s-a angajat prin PNRR să instaleze 13.000 de puncte de încărcare până în 2026. Această inițiativă se asigură că ele vor fi folosite corect, nu ocupate abuziv”, precizează senatorul USR Gheorghe Ștefănache.