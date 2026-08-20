Sandra Bullock afirmă că a ajuns să se izoleze de lume înainte de moartea partenerului ei, diagnosticat cu o boală incurabilă

Sandra Bullock a vorbit deschis despre moartea lui Bryan Randall, regretatul ei partener, afirmând că acesta a suferit de o boală incurabilă pe parcursul a jumătate din relația lor și că a fost nevoită să păstreze secretul, relatează revista Variety.

Randall, fotograf de profesie, s-a luptat cu SLA (scleroză laterală amiotrofică) înainte de a muri pe 5 august 2023, la vârsta de 57 de ani.

SLA este o afecţiune degenerativă terminală care face ca oamenii să îşi piardă treptat capacitatea de a-și folosi membrele, de a vorbi, înghiţi şi, în cele din urmă, de a respira independent. Este boala de care a suferit și actorul Eric Dane înainte să se stingă din viață mai devreme în cursul acestui an.

Randall și Bullock erau împreună de opt ani în momentul morții partenerului ei.

Bullock afirmă că partenerul ei i-a cerut să păstreze secret diagnosticul

Bullock a spus că Randall i-a cerut să păstreze secret diagnosticul său. „M-a rugat să nu spun nimănui. Știu de ce mi-a cerut asta”, a spus actrița acum în vârstă de 62 de ani în timpul unui interviu acordat pentru podcastul „Smartless”, găzduit de Jason Bateman, Sean Hayes și Will Arnett.. „Sora mea [Gesine Bullock-Prado] a fost singura care a știut, o vreme”, a dezvăluit ea.

Actrița care a dezvăluit în 2022 că va lua o pauză prelungită de la actorie a mai afirmat acum că faptul că a trebuit să țină secret diagnosticul a făcut-o să se izoleze de lume.

„Sora mea a fost singura care a știut, o vreme”, a explicat Bullock. „La început mi-am spus: «Oh, pot să fac față. Pot să tac»”, a relatat aceasta.

Însă îngrijirea lui Randall și creșterea celor doi copii mici ai săi în timpul pandemiei de COVID-19 au devenit „o combinație de factori care a fost destul de întunecată”, a spus Bullock.

Sandra Bullock și fostul ei partener Bryan Randall în 2016, FOTO: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

Actrița spune că a stat patru ani alături de partenerul ei bolnav

În cele din urmă, ea le-a spus prin ce trecea prietenelor sale Jennifer Aniston și Amanda, soția lui Jason Bateman. „Cred că, în funcție de locul în care se afla el în călătoria sa, atât din punct de vedere fizic, cât și mintal, am început să-l jelesc pe Bryan cu patru ani înainte să moară”, a spus Bullock. „Se schimbase ceva”, a adăugat ea.

Bullock a spus că Randall a fost bolnav cel puțin jumătate din cei opt ani cât au fost împreună. „Omul meu a plecat cu mult înainte ca trupul lui să plece”, a spus ea. „Nu cred că am procesat vreodată asta până după ce a murit, pentru că pur și simplu ești pe această bandă rulantă”, a continuat actrița.

Bullock și Randall au început să se întâlnească în ianuarie 2015, după ce ea l-a angajat să fotografieze petrecerea organizată cu ocazia celei de-a cincea aniversări a fiului ei, Louis. Zece luni mai târziu, și-au făcut prima apariție împreună pe covorul roșu la Los Angeles, la premiera filmului „Our Brand Is Crisis”.

„Bryan a ales să păstreze privată călătoria sa alături de SLA, iar noi, cei care am ținut la el, am făcut tot posibilul să-i respectăm dorința”, a transmis familia lui Randall într-o declarație după moartea acestuia.