Eric Dane a murit. Starul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani

Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe chipeșul doctor Mark Sloan în serialul de succes „Anatomia lui Grey”, a murit joi la vârsta de 53 de ani, a anunțat familia sa, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA), informează Reuters.

Timp de 15 ani, Dane a interpretat rolul unui chirurg plastician poreclit „McSteamy” de personajele feminine din serial. El a jucat și în serialul „Euphoria” și a declarat după diagnostic că se va întoarce pe platoul de filmare pentru al treilea sezon.

„Eric Dane a decedat joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu SLA”, a declarat familia sa într-un comunicat, potrivit revistei People și publicații americane.

„Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase, Billie și Georgia, care erau centrul lumii sale.”

Eric Dane. Credit line: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

SLA este o boală progresivă în care creierul unei persoane pierde conexiunea cu mușchii. Este cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, după jucătorul de baseball din Hall of Fame care a murit din cauza acesteia în 1941, la vârsta de 37 de ani.

„De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași luptă”, a adăugat familia lui Dane.

Dane și soția sa, actrița Rebecca Gayheart, mama celor doi copii ai lor, s-au separat în 2018, după 14 ani de căsătorie.

Dar în martie anul trecut, chiar înainte ca Dane să-și anunțe diagnosticul, Gayheart a încercat să-și retragă cererea de divorț, conform unor documente judiciare văzute de revista People.

Eric William Dane, cel mai mare dintre cei doi frați, s-a născut pe 9 noiembrie 1972, în San Francisco, dintr-un tată arhitect și o mamă casnică, arată biografia sa de pe IMDB.com.

Primul său rol la televiziune a fost în „The Wonder Years” în 1993, iar în 2005 a avut parte de marele succes cu „Anatomia lui Grey”. Printre rolurile sale de pe marele ecran se numără „Marley & Me” și „X-Men: The Last Stand”.