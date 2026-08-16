Șapte din 10. Ucraina anunță amploarea loviturilor asupra gigantului rus Wildberries

Loviturile forțelor ucrainene au scos din funcțiune șapte dintre cele mai mari 10 centre logistice ale gigantului rus de comerț electronic Wildberries, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării, citat de Pravda.

Anunțul vine după ce forţele ucrainene au lovit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cel mai mare depozit al Wildberries, aflat în localitatea Koledino, regiunea Moscova. Un incendiu de proporții a izbucnit după atac.

Potrivit ministerului ucrainean, centrul logistic Wildberries din Koledino și-a încetat activitatea după atacul de noaptea trecută. Depozitul se întindea pe aproximativ 250.000 de metri pătrați.

🔥 The largest Wildberries logistics hub in all of Russia has been finally destroyed.

Koledino, Moscow.



Wildberries appears to have made a conscious choice not to empty this warehouse despite knowing Ukraine will destroy it like all others.

Expect $1.5+ billion in damages. pic.twitter.com/SISsou9uU2 — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2026

De asemenea, după atacul din timpul nopții, depozitul din Domodedovo și-a încetat activitatea.

Aceasta a fost doar cea mai recentă lovitură dintr-o serie de atacuri ucrainene îndreptate împotriva rețelei logistice a companiei Wildberries, pe care Kievul a vizat-o în cadrul unei campanii mai ample împotriva infrastructurii economice ruse conectate cu sectorul militar.

Potrivit publicației ruse „Verstka”, începând cu 18 iulie, forțele ucrainene au lovit aproximativ 20 de centre logistice ale companiei Wildberries pe teritoriul Rusiei.