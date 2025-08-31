Șapte județe, sub cod portocaliu de vijelii. Meteorologii au emis noi alerte meteo de vreme extremă pentru duminică

Meteorologii au emis o avertizare de ploi și vânt valabilă în mai multe zone din țară. Foto: Profimedia.com / Imagine ilustrativă

Meteorologii au actualizat prognoza pentru ziua de astăzi și anunță două alerte cod portocaliu și galben de furtuni și vijelii ce vizează mare parte din țară, până diseară la ora 21.00.

Codul galben de vreme instabilă a intrat în vigoare de la oa 10.00 și este valabil până diseară, la ora 21.00.

Vizate sunt Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, nordul Crișanei, Maramureș și cea mai mare parte a zonei montane.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni.

În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60…75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Județele aflate sub cod portocaliu de vijelii

De asemenea, ANM a emis un cod portocaliu de furtuni, ce intră în vigoare de la ora 12.00 și este valabil până la ora 21.00.

Vizate sunt județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor.

Codul galben de furtuni este valabil între 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21. Codul portocaliu este valabil între 31 august, ora 12 – 31 august, ora 21

Aici, vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Ploi și la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vremea va deveni în general instabilă duminică, iar valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări, mai accentuate după-amiaza, când vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15…17 grade.