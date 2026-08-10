Șapte persoane, arestate după atacul cu topoare și pietre asupra unei ambulanțe din Cluj

O femeie și șase bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în cazul atacului asupra unui echipaj de Ambulanță din comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Decizia instanței a fost luată în noaptea de duminică spre luni, potrivit site-ului local Știri de Cluj.

Cei șase bărbați sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar femeia pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Este singura dintre cei șapte pentru care instanța menționează și infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Judecătorul a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, iar cei șapte inculpați vor rămâne în arest, potrivit hotărârii, până pe 8 septembrie 2026, inclusiv, potrivit sursei citate.

Atacul, după o postare pe TikTok care spunea că ambulanța „fură copii”

Atacul asupra ambulanței a avut loc în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 22:24, în comuna clujeană Recea-Cristur, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o așa-zisă „ambulanță care fură copii”, a relatat publicația Dejeanul.

Ambulanța a intervenit pentru a prelua un pacient din comună.

La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite.

După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare.

„Autosanitara, de tip C, se afla în timpul desfășurării unei intervenții și transporta un pacient către spital, când deplasarea acesteia a fost blocată intenționat de două autoturisme. Ulterior, mai multe persoane au agresat membrii echipajului și au vandalizat autosanitara, în timp ce personalul medical se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acorda asistență medicală pacientului transportat”, a anunțat duminică Departamentul pentru Situații de Urgență.

Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburile unui geam spart și a fost operat.

„A fost solicitată de urgență intervenția structurilor de ordine publică. În pofida situației create și a agresiunii suferite, echipajul a reușit să își continue misiunea și să transporte pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe. În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții”, a mai precizat DSU.

DSU a mai spus că urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false și zvonurile care circulă în mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau ambulanțe care ar „fura copii”.