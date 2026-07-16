Șapte persoane au fost reținute după perchezițiile la Casa de Pensii din București. Ce au găsit anchetatorii la percheziţii

Şapte persoane au fost reţinute şi alte 13 au fost plasate sub control judiciar, în cazul fraudării cu şapte milioane de lei a sistemului public de pensii de către o reţea infracţională din care făceau parte şi doi funcţionari publici şi care „vindea” vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile, cu sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei.

La percheziţiile făcute în Bucureşti şi şapte judeţe, anchetatorii au găsit şi ridicat sute de mii de lei şi euro, peste o sută de dispozitive de stocare a datelor, patru token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 ştampile, 87 de carnete de muncă în original, înscrisuri olografe, documente şi o armă neletală cu aer comprimat, potrivit News.ro.

În cazul a şase dintre inculpaţii reţinuţi, procurorii au propus, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cum au obținut pensii mai mari aproape 900 de persoane

Potrivit DIICOT, din 2018, grupul infracțional constituit în Capitală a introdus date fictive în bazele de date ale ANAF prin care se atestau o vechime falsă în muncă „pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei.

Membrii grupării au folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani.

Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.

Deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupării, în urma depunerii declarațiilor aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate.

Conform DIICOT, prin această modalitate pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane.

Membrii constituenți, cu rol decizional și de coordonare, au identificat, direct sau prin intermediul celorlalți membri ai grupului, asociații nonprofit și societăți comerciale ale căror situații contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situație financiară precară, ale căror date de identitate au fost folosite pentru a fi interpuse în relațiile cu instituțiile statului, precum și persoane interesate să obțină vechime fictivă în muncă în scopul obținerii de beneficii.

Aceștia au introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat și introdus în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem.

Totodată, membrii grupării au stabilit înțelegeri cu privire la modalitatea de valorificare și plată a serviciilor oferite de grupare și au colectat sumele de bani.