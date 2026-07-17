Şarpe printre şezlonguri pe plajă la Venus. Au intervenit jandarmii

Un şarpe cu lungimea de aproximativ 1,5 metri a fost văzut vineri de turişti pe plaja din staţiunea Venus, printre şezlonguri, fiind alertate autorităţile printr-un apel la 112, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Conform sursei citate, jandarmii deplasaţi la faţa locului au capturat reptila în condiţii de siguranţă, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă.

„În această dimineaţă, în jurul orei 08:00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa a intervenit pe o plajă din staţiunea Venus, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, prin care era semnalată prezenţa unui şarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri printre şezlonguri”, se arată pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Constanţa.

Şarpele a fost transportat şi eliberat în habitatul său natural, într-un areal sigur şi retras, departe de zonele populate, mai precizează reprezentanții Jandarmeriei.