Scădere infimă pentru euro, după recordul de miercuri. Care este cursul anunțat acum de Banca Națională

Leul s-a apreciat ușor în raport cu euro, după ce miercuri sărise la 5,2788 lei, cea mai mare valoare atinsă după data de 6 mai, când a căzut Guvernul Bolojan.

Cursul de referinţă anunţat joi de Banca Naţională a României este 5.2770 Lei.

Cursul BNR 24 septembrie / Foto: Captură Curs BNR

Vineri, 2 octombrie, agenția de rating S&P Global va publica decizia privind ratingul suveran al României. Agenția de rating va decide dacă România va fi menținută în categoria recomandată investițiilor sau dacă va fi retrogradată la junk.

Reprezentanții S&P au ajuns joi la București, urmând să se întâlnească cu oficialii români. E prevăzută și o întâlnire cu prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea.