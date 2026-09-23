Euro a atins astăzi un nivel istoric în România

Leul s-a depreciat, miercuri, față de euro și a ajuns la cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul Băncii Naționale.

Cursul de referinţă anunţat azi de Banca Naţională a României este 5,2788 lei/euro. Cursul de 5,2788 lei/euro a depășit precedentul record BNR de 5,2688 lei, înregistrat pe 6 mai 2026.

Mișcări similare au înregistrat și monedele din regiune, chiar dacă de amploare mai mică: Forintul – ușoară depreciere; EUR/HUF a închis anterior la 361,94. Zlotul a fost relativ stabil, cu o ușoară slăbire intraday. Coroana cehă a rămas stabilă.

În piața interbancară, euro trecuse deja de 5,27 lei înainte de anunțul BNR, iar la ora 11:30 cotația era în jur de 5,2781 lei/euro. Prin urmare, cursul oficial a reflectat în mare măsură presiunea care se acumulase deja în piață.

Explicațiile cele mai probabile țin de creșterea aversiunii la risc față de România, pe fondul incertitudinii politice; a preocupărilor privind situația bugetară și finanțele publice; a temerilor legate de deficitul bugetar și de măsurile de corecție.

Este importantă și dinamica regională: când investitorii devin mai prudenți față de activele românești, reduc expunerea pe lei sau cer o primă de risc mai mare. Într-o piață valutară relativ puțin lichidă, chiar și fluxuri moderate pot împinge cursul într-o direcție vizibilă.

Vineri, 2 octombrie, agenția de rating S&P Global va publica decizia privind ratingul suveran al României, reprezentanții S&P urmând să ajungă în această săptămână la București, urmând să se întâlnească cu oficialii români. În 27 octombrie e prevăzută întâlnirea cu prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea.

„Ratingurile suverane nu reprezintă punctul de vedere al unui singur analist. Ratingurile noastre sunt atribuite de un comitet de rating, pe baza metodologiei pe care o folosim și care prezintă cinci evaluări: instituțională, economică, externă, fiscală – acoperind atât flexibilitatea și performanța, cât și povara datoriei- și monetară. Fiecare raport de rating publicat prezintă scorurile pentru fiecare dintre acestea, astfel încât toți pot vedea exact cum am ajuns la punctul nostru de vedere”, mai spun oficialii S&P în dialogul cu HotNews.

Precedentul record fusese atins în 6 mai, când BNR a anunţat un curs de 5,2688 lei/euro. A fost ziua în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură a PSD și AUR.

Marți, cursul de referință anunțat de BNR a fost 5,2647 lei/euro.