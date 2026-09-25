Scăderea TVA la 19%, privatizarea TAROM și o nouă lege a salarizării. Ce a trecut Siegfried Mureșan în programul de guvernare – DOCUMENT

Programul de guvenare are 28 de capitole și 381 de măsuri, potrivit documentului obținut de HotNews. Printre temele principale care se regăsesc în program se numără reducerea deficitului fără impozite noi, prin reforma statului, colectare mai bună de fonduri europene și mai puține companii de stat.

Documentul nu reprezintă forma finală a programului de guvernare. Aceasta se poate modifica în această seară după discuțiile cu miniștrii desemnați să facă parte din guvernul Mureșan, au declarat surse din cele trei partide pentru HotNews.

Reducerea TVA și fără impozite noi

Programul prevede că nu se introduc impozite noi în 2027 și 2028, iar cota unică se păstrează. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) se elimină de la 1 ianuarie 2027.

„Scăderea TVA la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru”, precizează documentul. TVA a crescut de la 19 la 21% anul trecut după instalarea guvernului Bolojan. A fost una din măsurile la care s-a opus președintele Nicușor Dan, care a promis în campania electorală că TVA nu va crește.

Ținta de deficit pentru 2026, asumată în documentul este 6,2% din PIB cash (6,0% ESA). Guvernul vrea o rectificare bugetară în 30 de zile de la învestire, fără creșterea deficitului. Pe termen mediu, ținta de deficit este de sub 3% în 2030.

Guvernul Mureșan își propune ca proiectul bugetului pe 2027 să fie publicat până la 30 noiembrie, iar adoptarea lui în Parlament să aibă loc până la 31 decembrie 2026.

Pensiile și alocațiile se indexează în 2027, în limitele traiectoriei de deficit.

„Codul fiscal se modifică doar prin lege, cu minimum șase luni între publicarea în Monitorul Oficial și intrarea în vigoare și cu studiu de impact publicat; consultare instituționalizată permanentă cu mediul de afaceri și Pact de stabilitate economică între Guvern, Parlament și mediul privat, pe minimum doi ani, fără schimbări fiscale bruște”, mai menționează programul de guvenare.

Mai sunt prevăzute bugetarea pe programe (pilot în 2027, integral în 2028), plafonul deductibil pentru Pilonul 3 majorat de la 400 la 1.000 euro/an și prelungirea TVA de 9% la locuințe până la 31 iulie 2027, fără alte prelungiri.

Guvernul Mureșan vrea să scadă numărul de parlamentari

Numărul parlamentarilor scade cu circa 13%, conform recensământului din 2021, se menționează în document. În prezent, parlamentul este format din 465 de deputați și senatori.

În prezent, legea prevede ca Parlamentul să aibă un deputat la 73.000 de locuitori și un senator 168.000 de locuitori.

Programul de guvernare mai prevede că fiecare minister va fi obligatat să aibă cel mult 3 secretari de stat. Agențiile se comasează, iar OUG 7/2026 privind reducerea posturilor se aplică integral, cu regula „o angajare la două plecări”.

Conform documentului, noua lege a salarizării unice ar trebui adoptată până la 31 octombrie 2026. Aceasta a fost jalon în PNRR și trebuia aprobată până la 1 septembrie, dar partidele parlamentare nu s-au pus de acord pe forma finală și astfel proiectul a fost abandonat în Parlament.

Fără cumul pensie-salariu la stat

Documentul prevede eliminarea pensionării anticipate în sistemele cu pensionări prea rapide și interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat.

Ajutoarele sociale pentru persoanele apte de muncă se condiționează de muncă sau formare. Indemnizația de creștere a copilului se păstrează la revenirea la muncă după 6 luni.

Programul „Contul Viitorului” oferă pentru fiecare copil 1.000 lei de la stat plus 50% din depunerile părinților, până la 500 lei/an.

Pensiile speciale din apărare și ordine publică se recalculează după contribuție și vechime.

„Banii urmează pacientul”

La capitolol Sănătaăte, guvernul stabilește principiul că „banii urmează pacientul”: spitalele sunt finanțate pe servicii, nu pe instituție, iar medicii sunt plătiți după performanță.

Se prevăd cel puțin 2.000 de paturi noi de paliație și dublarea ponderii medicinei de familie în bugetul CNAS. Concediile medicale fictive se sancționează, inclusiv prin suspendarea dreptului de practică.

Schimbări în justiție

Membrii CSM vor fi aleși la nivel național de fiecare corp profesional, potrivit programului de guvernare.

Procurorul general și șeful DNA pierd posibilitatea de a interveni în orice dosar.

Sunt prevăzute și reforma Inspecției Judiciare, comasarea instanțelor foarte mici, dosarul electronic unic și măsuri împotriva prescrierii cauzelor.

Noi centrale la Mintia și Iernut

La capitolul Energie, Guvernul Mureșan vrea finalizarea centralelor de la Mintia și Iernut și proiectele de stocare prin pompare.

La Cernavodă, Unitatea 1 se retehnologizează și se ia decizia finală pentru Unitățile 3 și 4.

Se lansează prima concesiune eoliană offshore în Marea Neagră.

Privatizarea Tarom

În transporturi, TAROM nu mai primește bani publici și se privatizează competitiv.

„TAROM: statul a folosit ultimul ajutor de restructurare permis de dreptul european pentru următorii zece ani; niciun leu public nou, nici direct, nici mascat în datorii neplătite către alte companii de stat; privatizare competitivă, cu termen; legăturile aeriene esențiale se asigură prin contract de serviciu public, deschis oricărui operator”, menționează documentul.

Se listează pachete de acțiuni la Aeroportul Otopeni și Portul Constanța, iar transportul feroviar de călători se deschide competiției din 2028.

Au prioritate autostrăzile Sibiu–Pitești, A7 și A8, după regula că se termină întâi ce s-a început, potrivit documentului.

Fonduri Europene

PNRR ar trebui închis cu circa 90% absorbție pe granturi (peste 12 mld. euro). Din 2027 se țintește un minimum de 10 mld. euro/an din coeziune.

Pentru 2028–2034 este prevăzut un Plan de Parteneriat de peste 60 mld. euro, cu trecere de la granturi la instrumente financiare prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

Mandat de 8 ani pentru șefii serviciilor secrete

Recrutarea de ofițeri acoperiți sau colaboratori dintre jurnaliști, politicieni și clerici ar deveni infracțiune, precizează documentul.

Șefii serviciilor ar avea cel mult 8 ani de mandat, iar rezerviștii ar fi supuși unor restricții de 10 ani la funcții în presă, justiție și instituții publice. Un proiect care prevede această limită de 8 ani se află în prezent blocat în Parlament.

Se înființează și o structură STRATCOM, împreună cu un centru pentru ingerințe externe, cu accent pe pregătirea alegerilor din 2028.

6% pentru Educație

În educație, țintele sunt 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare, plus un nou bacalaureat din 2030.

Premierul Siegfried Mureșan plănuiește să meargă marți în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri pentru un vot de învestitură. Momentan se bazează doar pe voturile PNL, USR și UDMR care au împreună mult sub pragul de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Programul integral poate fi citit mai jos: