Lista miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Noi nume și o variantă de compromis la un minister cheie

PNL, USR și UDMR și-au împărțit cele 16 ministere. Liberalii vor avea 7 portofolii, partidul condus de Dominic Fritz – cinci, iar UDMR – 3, conform surselor HotNews din cele trei partide. Un compromis va fi făcut la Ministerul Justiției, condus de un ministru de la PSD până la ruperea vechii coaliții și preluat apoi de Cătălin Predoiu.

Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni.

Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.

Principalele modificări vor fi la cele șase ministere ocupate de PSD până în luna aprilie, când miniștrii social-decmorați au demisionat din Executiv, înaintea moțiunii de cenzură prin care au demis apoi Guvernul Bolojan.

Ministerul Sănătății, care acum e ocupat interimar de UDMR, ar urma să revină PNL. Ministerele Energiei și Muncii vor rămâne tot la PNL. USR păstrează Ministerul Transporturilor, iar UDMR, Agricultura, „moștenită” tot de la social-democrați, potrivit surselor HotNews din cele trei partide.

Executivul propus de Siegfried Mureșan va avea trei vicepremieri, câte unul din fiecare partid: Mircea Abrudean (PNL), Radu Miruță (USR) și Tanczos Barna (UDMR), potrivit surselor HotNews din PNL, USR și UDMR. Acum, sunt patru vicepremieri.

PNL renunță la un ministru din actualul Guvern

O noutate va fi că liberalul Cătălin Predoiu, ministru la Interne și interimar la Justiție, nu se regăsește pe lista propusă de Siegfried Mureșan și de cele trei partide care îl susțin. Cătălin Predoiu s-a aflat în tabăra liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea la votul de învestitură, în ciuda deciziei conducerii PNL. Cătălin Predoiu este cel mai longeviv ministru din istoria post-decembristă – a acumulat, de-a lungul anilor, aproape 10 ani în cinci cabinete diferite, de la Ciucă, Ciolacu 1 și 2 și Bolojan, ca ministru al Justiției, respectiv al Afacerilor Interne. De trei ori a fost prim-ministru interimar.

Pentru Ministerul Afacerilor interne este propus liberalul Mircea Abrudean, președinte al Senatului, potrivit surselor HotNews din PNL. Oana Gheorghiu – care acum este vicepremier pentru reforma companiilor de stat – este propusă pentru Ministerul Sănătății, care a fost al PSD (Alexandru Rogobete). Sebastian Burduja este propus pentru Ministerul Energiei, iar Raluca Turcan, pentru Ministerul Muncii. În rest, liberalii își păstrează aceiași miniștri, potrivit surselor citate.

Un portofoliu în plus pentru USR și un compromis la Ministerul Justiției

USR vine cu un nume nou la Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă, conform surselor HotNews din partid.

Dominic Fritz a cerut la negocieri și Ministerul Justiției, ceea ce l-a nemulțumit pe Kelemen Hunor, care a cerut la rândul său portofoliul. Pentru a ieși din impas, a fost agreată varianta unui independent, conform surselor HotNews din cele trei partide. Acestea spun că va fi propus un judecător pensionat recent.

UDMR va rămâne cu aceleași ministere

Uniunea Democrată Maghiară din România a obținut, în urma negocierilor din 2025 pentru formarea actualului Guvern Bolojan, două ministere și un portofoliu de vicepremier. UDMR a validat un nou nume la Cultură, în locul lui András Demeter: Ötvös Koppány, potrivit surselor HotNews din partid.



În plus, după plecarea ministrului PSD al Agriculturii Florin Barbu, UDMR a moștenit și acest portofoliu.

Schița Cabinetului Mureșan

Trei vicepremieri: Mircea Abrudean, Radu Miruță, Tanczos Barna

Mircea Abrudean, Radu Miruță, Tanczos Barna Ministerul Justiției – ministru Independent

Ministerul Afacerilor Interne – Mircea Abrudean (PNL)

Ministerul Sănătății – Oana Gheorghiu (PNL)

Ministerul Fondurilor Europene – actualul ministru Dragoș Pîslaru (PNL)

Ministerul Finanțelor – actualul ministru Alexandru Nazare (PNL)

Ministerul Energiei – Sebastian Burduja (PNL)

Ministerul Educației – actualul ministru Mihai Dimian (PNL)

Ministerul Muncii – Raluca Turcan (PNL)

Ministerul Transporturilor – Cătălin Drulă (USR)

Ministerul Mediului – actuala ministră Diana Buzoianu (USR)

Ministerul Apărării – actualul ministru Radu Miruță (USR)

Ministerul Afacerilor Externe – actuala ministră Oana Țoiu (USR)

Ministerul Economiei – actualul ministru Irineu Darău (USR)

Ministerul Dezvoltării – actualul ministru Cseke Attila (UDMR)

Ministerul Agriculturii – actualul ministru interimar și vicepremier Tanczos Barna (UDMR)

Ministerul Culturii – actualul ministru Ötvös Koppány (UDMR)

Când va depune Siegried Mureșan la Parlament lista miniștrilor

Astăzi, PNL, USR și UDMR au programate ședințe în care vor fi prezentate lista de miniștri și măsurile prevăzute în programul de guvernare. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat vineri la G4Media, că sâmbătă va depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

Întrebat care sunt propunerile de miniștri, el a răspuns: „Voi anunța toți miniștrii la un moment dat. Nu voi face nicio speculație înainte. Toți miniștri anunțați mâine la depunerea în Parlament. Despre niciun ministru nici nu confirm nici nu infirm”.

De la ora 12:00, Siegfried Mureșan se întâlnește cu președintele Nicușor Dan, cu care discută despre programul de guvernare și despre membrii cabinetului.

Prim-ministrul desemnat are în plan ca audierile miniștrilor în Parlament să aibă loc începând de luni, astfel încât marți să meargă în în plen pentru votul de învestitură.

Pentru ca Guvernul Mureșan să treacă sunt necesare 233 de voturi. Împreună, PNL, USR și UDMR au doar 170 de parlamentari.

AUR și Pace Întâi România au anunțat că nu votează acest cabinet. PSD a amânat o decizie fermă, în așteptarea unei ultime discuții cu Siegfried Mureșan, dar Sorin Grindeanu i-a cerut de mai multe ori lui Mureșan să se retragă. PSD și AUR au împreună 218 voturi. Dacă nici PACE – Întâi România, format din demisionari SOS și POT, nici grupul Uniți Pentru România, fostul POT la care a aderat și Victor Ponta, nu votează, Guvernul Mureșan mai pierde 24 de voturi.