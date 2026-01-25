Scandal la un eveniment AUR din Diaspora. Un român, scos din sală după ce a criticat partidul și pe George Simion: „Să îți fie rușine! Nu ții cu țara ta!”

Incidentul s-a produs sâmbătă la evenimentul AUR de lansarea a ceea ce partidul condus de George Simion a anunțat că este programul „Înapoi acasă” din Suedia. Un român acuză reprezentanții și simpatizanții partidului că l-au dat afară din sală și erau „dispuși să devină violenți”, după ce a luat cuvântul la microfon și a criticat acțiunile AUR.

Gabriel Ursescu, un român originar din Arad, stabilit în țara scandinavă, a mers sâmbătă la Stockholm, unde AUR avea programată lansarea „Înapoi acasă”, despre care principalul partid de opoziție a spus că este „un proiect politic asumat, dedicat românilor din Diaspora care își doresc să revină în România”. El avea să fie dat afară din sală fiind acuzată „că e pus pe scandal”.

„Adevărata față a AUR am trăit-o pe viu. Sunt dispuși să fie violenți! Nu sunt în stare să asculte critica constructivă și propunerile venite de la mai multe persoane din diaspora din diferite țãri. Aveam scrise câteva propuneri. Era pentru interesul tuturor. Rușine AUR pentru seara aceasta”, a scris Ursescu în mesajul care însoțea înregistrarea din timpul întâlnirii.

HotNews a cerut un punct de vedere AUR, pe care îl vom publica de îndată ce îl vom primi.

Care era rolul evenimentului

Anterior, partidul anunțase că pe 24 ianuarie, Ziua Unirii Prinpatelor, peste 50 de parlamentari AUR se vor afla simultan în peste 40 de comunități românești din Diaspora, pentru a discuta cu românii care trăiesc în afara granițelor țării și vor să se reîntoarcă acasă, potrivit unui mesaj publicat și pe site-ul formațiunii politice. Printre ei s-a aflat și George Simion care sâmbătă a fost prezent la Haga, în Olanda.

AUR a a motivat că demersul vine pe „fondul unui eșec major al statului român și al guvernelor care s-au perindat la conducere în ultimele decenii”.

Ce s-a întâmplat când Ursescu a criticat AUR

La evenimentul de la Stockholm, înainte ca Gabriel Ursescu să ia cuvântul, românii prezenți s-au plâns de sistemul de învățământ și de sănătate din România, situația financiară dificilă în care sunt firmele, dar și de tăierile din perioada guvernului Boc (2008-2012). Reprezentatul AUR l-a invitat pe unul dintre conaționali să scrie toate nemulțumirile să le consemneze în formularul dedicat de pe site-ul programului „Înapoi acasă”.

Ulterior, a intervenit și Ursescu, care s-a prezentat membru vechi ai miscării unioniste Acțiunea 2012, condusă de Simion înainte de a face pasul în politică. El s-a adresat apoi audienței și reprezentanților partidului: „Pentru că suntem în Scandinavia și Groenlanda face parte din spațiul scandinav, vreau să spun câteva lucruri. Gestul lui Simion din SUA a adus un prejudiciu de imagine României și românilor din Scandinavia”.

În acel moment, bărbatul este rugat de un alt participant să se oprească și să fie acuzat că e „pus pe scandal”, potrivit înregistrării video făcute live pe Facebook și păstrată pe feedul rețelei de socializare.

Ursescu rămâne la microfon și le spune românilor prezenți că vrea să fie „constructiv”, în timp un bărbat cu însemnele partidului AUR în piept se apropie de el și îi spune că nu acesta este subiectul întâlnirii.

Ursescu a insistat că dorește un dialog pentru a le transmite reprezentanților AUR ce se întâmplă în Scandinavia. Pentru câteva clipe, el își reia discursul în care spune că solicită ca însemnele și simbolistica națională să nu mai fie folosite de niciun partid politic. „Rețineți-vă, vă rog de la marketing politic”, spune arădeanul. De asemenea, a cerut depolitizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

În acest timp, oameni prezenți au reînceput să îi sugereze să încheie discursul, în timp ce Ursescu le transmite că a venit să „propună soluții”. De asemenea, le-a reproșat reprezentanților AUR că formularul de pe site-ul „Înapoi acasă” reprezintă „culegere de date”.

Arădeanul, scos din sală

Mai multe persoane se ridică din sală și se duc foarte aproape de Ursescu, în timp ce bărbatul încerca să transmită ceea ce el a numit propuneri ale diasporei. Aceștia îi cer să iasă din sală, iar pe filmarea se aude cum Ursescu replică: „nu pune mâna pe mine”.

O parte din oamenii prezenți și filmați de Ursescu par că vor să îl înlăture de la eveniment. La un moment dat, o femeie, care susține că este organizatoarea întâlnirii, intrervine și îi spune că are calitatea de invitat.

Lucrurile degenerează, atât Ursescu, cât și femeia încearcă să îți spună punctul de vedere și ridică vocea. Alte persoane intervin și îi spun arădeanului că este rugat să plece din sală. „Să vă fie rușine!”, a replicat bărbatul.

„Ieși afară!”

„Ieși afară! Ai venit cu scandal aici”, se aude un bărbat pe filmare. Bărbatul decide să părăsească incinta și este urmărit de femeie care a pretins că e organizatoare. „Ești român! Să îți fie rușine! Nu ții cu țara ta! Marș!”, i-a strigat femeia.

Fostul jurnalist și actual Consilier General AUR la Primăria Capitalei, Ovidiu Zară, era prezent în sală și filma evenimentul.

„A fost un eveniment de suflet, petrecut alături de o mână de români deosebiți, stabiliți în Suedia, unii veniți de la sute de kilometri distanță”, a scris Zară, sâmbătă seară târziu, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a amintit și incidentul de la evenimentul AUR, spunând că „a fost bulversat de un activist «suedez» progresist de origine română (apropiat de curentul Cioloș și de cercurile #rezist Dana Hering, Mălin Bot etc)”.

„Totuși acesta a fost un moment de suflet și a reușit să reaprindă speranța celor prezenți că într-o bună zi își vor putea îndeplini visul de a reveni și a munci în țara natală”, a continuat Zară, încheind prin a mulțumi românilor prezenți, dar și „doamnei Nik, domnilor Ștefan și Gigi”. HotNews a solicitat un punct de vedere și lui Gabriel Ursescu.

Ce este proiectul „Înapoi acasă”

Alexandru Bordian, deputat AUR de Galați, nu a avut o reacție publică despre incident. Politicianul s-a rezumat doar la a scrie „Mulțumesc” alături de o poză cu românii prezenți la evenimentul din Suedia.

El lansase joi, 22 ianuarie, o invitație la întâlnirea de prezentare a programului „Înapoi acasă”, despre care a precizat că este dedicat românilor din diaspora care își doresc să revină în țară.

„Vom discuta deschis despre problemele reale ale românilor din diaspora și despre soluțiile concrete pentru întoarcerea acasă”, a scris Bordian.

Pe site-ul dedicat programului, românii sunt invitați să completeze un formularul „pentru tine și pentru ai tăi”, unde li ce cere să completeze date personale și profesionale, orizontul de timp pentru revenirea în țară și să precizeze „concret” care este „ajutorul de care ai avea nevoie din partea noastră pentru a reveni în România?”.

Petru a transmite mai departe formularul, solicitanții trebuie să bifeze că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și că își exprimă consimțământul pentru a fi contactatați în cadrul inițiativei „Înapoi acasă”. Pe site nu sunt menționate alte detalii despre program.