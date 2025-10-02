Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice

Un restaurant din cadrul Parlamentului austriac, care se lăuda cu utilizarea de produse organice și locale de înaltă calitate, a ajuns în centrul unui scandal după ce mass-media a dezvăluit săptămâna aceasta că, de fapt, acesta servea clienților pește congelat din Kazahstan și creveți din Bangladesh, scrie France Presse.

Scandalul culinar a fost declanșat de un reportaj al revistei săptămânale Falter, care a dezvăluit că restaurantul elegant nu respecta cu strictețe condițiile, în ciuda faptului că primea subvenții pentru sustenabilitate.

Dezvăluirile care au determinat declanșarea unei anchete privind presupusa fraudă alimentară au lăsat un gust amar în gura multora, inclusiv a parlamentarilor, lobbyiștilor și vizitatorilor care mâncau frecvent la restaurantul Kelsen din sediul recent renovat al Parlamentului.

„Examinarea posibilelor consecințe pentru contractul de închiriere nu a fost încă finalizată”, a declarat miercuri conducerea parlamentului pentru agenția francesă de presă, fără a oferi detalii suplimentare despre ancheta în desfășurare.

În loc să servească alimente organice proaspete și provenite din regiunile Austriei, așa cum se stipula în contractul prin care restaurantul care a primit subvenții publice de peste jumătate de milion de euro (586.000 de dolari), pe platouri au ajuns alimente importate din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

„Facturile puse la dispoziția redacției atestă acest lucru”, a scris revista Falter, menționând că nici produsele alimentare ecologice, nici cele locale nu erau incluse în specialitățile zilei.

În schimb, erau serviți creveți din Bangladesh, doradă turcească și rulouri de primăvară importate din China.

Produsele au fost furnizate de Transgourmet, a doua cea mai mare companie de aprovizionare en gros din Europa.

Chiar și felul de mâncare emblematic al Austriei, Tafelspitz, o bucată fragedă de carne de vită fiartă lent în bulion de legume și servită cu hrean, provenea de fapt direct din Olanda.

Acum doi ani, Kelsen a câștigat o licitație extrem de competitivă pentru preluarea restaurantului parlamentului.

Site-ul său se lăuda cu o etichetă de sustenabilitate, afirmând că în „inima democrației” din centrul Vienei, bucătăria era „cât mai locală și sezonieră posibil”.

Între timp, conducerea restaurantului a recunoscut într-un comunicat că „obiectivul inițial privind produsele organice nu a putut fi menținut”.

Cu toate acestea, a subliniat faptul că „acele cazuri menționate reprezintă 1,8 % din achiziții și nu reflectă practicile cotidiene”.

Cu toate acestea, eticheta „ecologică” a restaurantului a fost eliminată.