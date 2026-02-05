Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului”, Germania amenință cu „măsuri suplimentare”

Johann Wadephul, ministrul de Externe al Germaniei, în Brunei, pe 5 februarie 2026. FOTO: Jens Büttner / DPA / Profimedia

Moscova a expulzat joi un diplomat german ca răspuns simetric la ceea ce a numit expulzarea nefondată a unui diplomat rus, luna trecută, de către Berlin și a acuzat Germania că este cuprinsă de „mania spionajului”, informează Reuters.

Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că l-a convocat pe șeful Ambasadei Germaniei la Moscova pentru a formula un protest oficial cu privire la tratamentul aplicat de Berlin diplomatului rus. Ministerul a afirmat că acuzația Germaniei potrivit căreia diplomatul rus expulzat se ocupa cu spionajul este falsă și constituie „o provocare de nivel josnic”.

„S-a subliniat că acuzațiile nefondate de spionaj aduse împotriva lui de către autoritățile oficiale din Berlin sunt complet nefondate și fabricate în spiritul «maniei spionajului» stârnită în Germania de către autoritățile germane”, scrie într-un comunicat transmis de ministerul condus de Serghei Lavrov.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, vorbind în timpul unei vizite în Brunei, a acuzat Moscova că a recurs la măsuri de represalii nejustificate în loc să apeleze la diplomație.

„Expulzarea unui diplomat german din Rusia este complet nefondată și total inacceptabilă”, a afirmat acesta, adăugând: „Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri suplimentare”.

Wadephul a spus că diplomatul în cauză era membru al personalului atașatului militar al Ambasadei Germaniei la Moscova.

Serviciile de securitate din întreaga Europă au avertizat asupra unei amenințări crescânde din partea serviciilor secrete rusești care încearcă să descurajeze puterile occidentale să mai ajute Ucraina în efortul de apărare al acesteia în fața Rusiei.

Luni, Marea Britanie a expulzat și ea un diplomat rus, într-o mișcare pe care a descris-o ca fiind reciprocă, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, acuzându-l că era spion nedeclarat.

Moscova a negat că se află în spatele a ceea ce oficialii serviciilor secrete occidentale au descris ca fiind o campanie sistematică de acte de sabotaj pe teritoriul Europei.