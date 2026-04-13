Scandal diplomatic între Seul și Tel Aviv, după un clip publicat de președintele Coreei de Sud

Liderul sud-coreean Lee Jae Myung a declanșat un conflict diplomatic după ce a publicat un videoclip cu soldați israelieni în Cisiordania. Israelul a reacționat dur după ce acesta a comparat incidentul cu Holocaustul, potrivit CNN.

Videoclipul, care datează din septembrie 2024, surprinde soldați israelieni în timp ce aruncă un cadavru de pe o clădire din localitatea Qabatya, în Cisiordania ocupată.

„Trebuie să verificăm dacă acest lucru este adevărat și, dacă este, ar trebui să aflăm ce măsuri s-au luat”, a declarat vineri președintele Lee Jae Myung într-o postare pe X. Mesajul său a declanșat o rară dispută publică între cele două țări, care întrețin relații diplomatice de 60 de ani.

Lee a susținut că „nu există nicio diferență” între aceste execuții, Holocaust și sclavia sexuală a femeilor din timpul ocupației japoneze asupra Coreei, între 1910 și 1945.

CNN notează că referirea la Holocaust pare să fi stârnit furia Ministerului de Externe israelian, care a răspuns sâmbătă printr-o postare pe X.

„Declarațiile președintelui Coreei, Lee Jae Myung, inclusiv banalizarea masacrului evreilor în ajunul Zilei Comemorării Holocaustului în Israel, sunt inacceptabile și merită o condamnare fermă”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe israelian.

Comunicatul Ministerului de Externe a adăugat că, „din motive necunoscute”, Lee a ales să „descopere o poveste din 2024 și să citeze o relatare falsă care o prezenta în mod eronat ca pe un eveniment actual”.

Incidentul în care au fost implicați soldații a avut loc în timpul unei operațiuni „într-un moment în care soldații israelieni se confruntau cu amenințări directe și imediate la adresa vieții lor” și a fost „anchetat amănunțit și soluționat în urmă cu doi ani”, se arată în postare, fără a se oferi detalii cu privire la rezultatul anchetei.

„Domnule președinte, este întotdeauna mai bine să verificați înainte de a posta”, a adăugat ministerul israelian.

Lee și-a clarificat ulterior afirmațiile, precizând că evenimentul a avut loc în septembrie 2024 și a fost condamnat de Statele Unite. El a subliniat că „dreptul internațional umanitar trebuie respectat în orice circumstanțe”, iar demnitatea umană trebuie să rămână o valoare prioritară.

CNN a relatat în 2024 că locuitorii din Qabatya, în apropiere de Jenin, în Cisiordania ocupată, au filmat soldați israelieni aruncând cadavre aparent fără suflare de pe o clădire, pe 19 septembrie a acelui an. În aceeași zi, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că au ucis patru militanți într-o „operațiune antiteroristă” în zonă.

Întrebată la momentul respectiv despre videoclip, armata israeliană a spus că acesta arăta un „incident grav care nu corespunde valorilor IDF și așteptărilor față de soldații IDF”. Incidentul era atunci în curs de investigare.

Conform dreptului internațional, forțele armate au obligația de a trata cu respect cadavrele soldaților inamici și de a le înapoia familiilor celor decedați. Un politician palestinian a calificat modul în care au fost tratate cadavrele drept „barbar”.

Israelul s-a confruntat cu critici internaționale tot mai intense cu privire la războiul din Gaza și la bombardamentele asupra Libanului care au vizat Hezbollah. Țările europene au fost deosebit de vocale. Însă este mult mai puțin obișnuit ca un lider din Asia de Est să-și exprime criticile în mod atât de public, iar Coreea de Sud a avut tendința de a menține relații bune cu Israelul.

Contrele au continuat

În acest weekend, Lee a părut să-și întărească poziția, publicând sâmbătă un articol despre răspunsul Ministerului de Externe al Israelului, fără a se referi direct la acesta.

„Este dezamăgitor faptul că nu se ia în considerare nici măcar o dată criticile venite din partea oamenilor din întreaga lume care suferă”, a declarat Lee, adăugând că „atunci când eu sufăr, și ceilalți simt acea durere la fel de profund”.

Într-o aparentă încercare de a calma spiritele, Ministerul de Externe al Coreei de Sud a intervenit în dispută, exprimându-și regretul că guvernul israelian „a înțeles greșit intenția” remarcilor președintelui.

Instituția a precizat că mesajele au fost „o exprimare a convingerilor sale cu privire la drepturile universale ale omului, mai degrabă decât o opinie cu privire la o problemă specifică”. Comunicatul s-a încheiat prin reiterarea condoleanțelor profunde față de victimele Holocaustului.

Însă duminică, Lee a părut să-și reafirme mesajul inițial: „Suveranitatea fiecărei țări și drepturile universale ale omului trebuie respectate, iar războiul de agresiune trebuie respins”, a scris acesta pe X, concluzionând că „respectul trebuie câștigat prin respect”. Israelul nu a răspuns încă la această ultimă postare.