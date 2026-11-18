Parlamentul Italiei a dispus îndepărtarea imaginilor fasciste dintr-o expoziție dedicată lui Pino Rauti, care provocase un val de proteste din partea opoziției, potrivit Reuters.

Rauti, care a murit în 2012, s-a înrolat voluntar în Republica Socială Italiană, statul-marionetă susținut de naziști și condus de dictatorul Benito Mussolini în nordul Italiei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Printre imaginile de la expoziția din camera inferioară a parlamentului italian se număra o fotografie în care Rauti vorbea sub un steag cu o cruce celtică, simbol asociat pe scară largă cu mișcările neofasciste. Expoziția cuprindea și portrete ale lui Mussolini.

În urma protestelor Partidului Democrat (PD), de centru-stânga, administrația Camerei deputaților le-a cerut organizatorilor să scoată imaginile, iar până miercuri dimineață acestea nu mai erau expuse.

Rauti a fost o figură de vârf a neofascistei Mișcări Sociale Italiene (MSI), un partid fondat de susținători ai lui Mussolini și considerat predecesorul politic al formațiunii Frații Italiei, pe care în prezent o conduce premierul Giorgia Meloni.

În anii 1950, Rauti a fondat Centro Studi Ordine Nuovo, care s-a desprins dintr-un grup care avea să joace un rol important în violențele extremiste din așa-numiții „Ani de plumb” ai Italiei, de la sfârșitul anilor 1960 și până în anii 1980.

Rauti a fost anchetat în legătură cu unele dintre atacurile din acea perioadă, însă în cele din urmă a fost achitat de toate acuzațiile.

Expoziția a fost sponsorizată de Ministerul culturii

Expoziția a fost organizată la împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa și se intitulează „Omul, politicianul și intelectualul”. Ea a fost sponsorizată de Ministerul culturii și a inclus materiale video, înregistrări audio și documente din arhiva familiei lui Rauti.

„Așa cum mă temeam, nu este o expoziție, ci o celebrare”, a declarat senatorul PD Alfredo Bazoli, după ce a vizitat expoziția.

Mama lui Bazoli a fost ucisă în 1974, într-un atentat cu bombă comis în orașul Brescia, din nordul Italiei, atentat legat de Ordine Nuovo.

Senatorul a descris expoziția drept „o încercare flagrantă de a rescrie istoria”.

„Ceea ce este deosebit de îngrijorător este faptul că expoziția este sponsorizată de membri ai partidului Frații Italiei, care, evident, încă nu a rupt legăturile cu acest capitol întunecat din istoria țării noastre”, a mai spus el.

Federico Mollicone, deputat al partidului Frații Italiei și președinte al comisiei de cultură din Camera deputaților, a apărat expoziția. El a spus că evenimentul urmărea exclusiv să prezinte traiectoria politică a lui Rauti.

„Este istoria unei tradiții politice din Italia care nu doar că a existat, dar a lăsat fără îndoială o moștenire fundamentală”, a declarat deputatul.