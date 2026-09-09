Scandal în Senat pe legea care limitează mandatele șefilor Serviciilor: „Sunteți slugile lor”

Comisia pentru Apărare din Senat a amânat până săptămâna viitoare raportul pentru proiectul privind limitarea mandatelor șefilor serviciilor, depus în urmă cu 2 ani, și repus în discuție acum.

Amânarea a stârnit scandal în ședința comisiei.

Inițial, înțelegerea era ca dezbaterile să aibă loc în ședința de azi. Reprezentații SRI, SIE, SPP și STS erau prezenți în sală și urmau să ia cuvântul pentru a-și prezenta punctele de vedere. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a cerut însă ca el să vorbească înainte, în calitate de inițiator al proiectului.

Președintele de ședință, Silviu Iulian Coșa (PNL) i-a spus ca îi va da cuvântul la final. Pentru că discuția s-a aprins, senatorul AUR Nicolae Vlahu a propus ca dezbaterile să aibă loc săptămâna viitoare. După ce propunerea a trecut de vot, Ungureanu s-a enervat și a ieșit din sala de ședință.

Pauliuc: „Legea e prost scrisă, are avize negative de peste tot”

„Doi ani l-ați blocat (n.red – proiectul). Sunteți subordonații serviciilor! Slugile lor! Sunteți slugi”, a spus deputatul USR în timp ce ieșea din sală.

Emanuel Ungureanu a zis și că Nicoleta Pauliuc a absolvit Academia SRI, „de asta n-a mișcat nimic doi ani de zile”.

Întrebată de acuzațiile lui Ungureanu, Nicoleta Pauliuc, care a fost președinta comisiei de Apărare, a spus: „Îmi e rușine de acuzațiile domnului Ungureanu, pentru el în primul rând”.

Apoi, ea a explicat ca proiectul are aviz negativ de la comisia de control a SRI și că legea „este prost scrisă, are avize negative de peste tot, niciodată inițiatorul nu s-a aplecat să aducă amendamente”.

Acum, parlamentarii comisiei așteaptă până săptămâna viitoare puncte de vedere de la Guvern, CSAT și comisia parlamentară pentru controlul SIE.

În Senat din decembrie 2024

Proiectul a fost depus în 2024, și tot atunci, în luna decembrie, a trecut tacit de Camera Deputaților.

Tot în decembrie 2024 au început și procedurile de la Senat. A fost trimis la comisiile de specialitate pentru raport și avize. Acum, aproape 2 ani mai târziu, pe 2 septembrie, în Biroul Permanent al Senatului s-a stabilit data de 15 septembrie ca termen pentru avize și raport.

Maximum 2 mandate

Inițiativa legislativă depusă de deputații USR Diana Stoica și Emanuel Ungureanu propune modificarea legislației privind organizarea și funcționarea SRI, SIE, SPP, STS și MApN, precum și a OUG 76/2016 prin introducerea unei prevederi clare potrivit căreia mandatul directorului unui serviciu este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată, rezultând astfel o durată maximă de 8 ani.

În prezent, legea nu impune o durată fixă a mandatului.

„Opt ani oferă suficientă stabilitate și continuitate, fără ca o funcție atât de importantă să ajungă să fie ocupată pe termen nedefinit. Este o regulă sănătoasă într-o democrație și nu există niciun motiv ca această lege să mai fie ținută în sertarele Parlamentului”, a declarat Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.

Lucian Pahonțu e șeful SPP de 21 de ani

Proiectul de lege a fost repusă în discuție într-un moment în care Lucian Pahonțu, care conduce SPP din decembrie 2005, a făcut obiectul mai multor dezvăluiri ale Recorder și Snoop.

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București.

Site-ul de investigații Snoop a prezentat joi cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.

Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității.

De asemenea, Recorder a arătat miercuri că și-a plagiat 30% din lucrarea de doctorat.

La SIE, director civil este Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD, din iulie 2018. În schimb, SRI este fără director civil din iulie 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.