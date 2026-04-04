Scandalul Pfizer. Schimb de replici între Vlad Voiculescu și Alexandru Rafila: „Minciuna dăunează grav sănătăţii”

Foştii miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Alexandru Rafila se acuză reciproc, sâmbătă, în cazul procesului cu Pfizer privind achiziţia de vaccinuri anti-COVID. Voiculescu susține că „cineva din Ministerul Sănătăţii” i-a spus că Rafila ştia exact care sunt consecinţele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer. Rafila îi cere lui Voiculescu, dacă deţine dovezi, să le prezinte organelor de cercetare penală.

„Funcţionarii din Ministerul Sănătăţii tocmai s-au prins că e groasă”, a scris fostul ministru USR al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, pe Facebook.

„Tocmai m-a sunat cineva din Ministerul Sănătăţii să îmi spună că dl. Rafila ştia exact care sunt consecinţele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer – că România va plăti sute de milioane de euro în plus – dar s-ar fi lăsat convins de apropiaţi care îi spuneau: “lasă-l Sandule, e prejudiciul lui Cîțu, cu cât mai mare, cu atât mai bine. N-ai văzut că îl îngroapă şi pe Voiculescu deşi nu a decis ăla nimic…” Eu sunt şocat, recunosc că îmi e greu să procesez aşa ceva”, mai spune Voiculescu, potrivit News.ro.

Rafila: „Minciuna dăunează grav sănătăţii”

În replică, fostul ministru PSD al Sănătăţii spune că ”minciuna dăunează grav sănătăţii”.

”Pe lângă incapacitatea de a-şi asuma propriile greşeli sau pe cele ale colegei de partid, dr. Ioana Mihăilă, care au aruncat România într-o situaţie imposibilă, aceea de a fi nevoită să achiziţioneze 39 de milioane de doze de vaccin COVID de care nu aveam nevoie, domnul Vlad Voiculescu se tot acoperă cu afirmaţii neadevărate în spaţiul public. Domnul Voiculescu fuge de orice responsabilitate şi încearcă să lege situaţia pe care chiar reprezentantii USR au creat-o de mine şi de echipa Ministerului Sănătăţii”, îl acuză Rafila pe Vlad Voiculescu.

Rafila precizează că, în realitate, în limitele competenţelor legale, a reuşit să renegocieze şi să vândă aproximativ 7.5 milioane de doze, ceea ce a redus pierderea României cu circa 150 de milioane de euro.

„Poate dl. Vlad Voiculescu să răspundă dacă o renegociere ar fi fost posibilă, având în vedere limitările legale care nu ne permit să plătim pentru ceva ce nu primim? Şi, în aceste condiţii, cât ar fi avut România de plătit? Dacă USR nu a avut nicio legătură cu această achiziţie, de ce apare numele doamnei Ioana Mihăilă pe memorandum? Depăşeşte orice limită a înţelegerii să fiu considerat vinovat pentru faptul că nu am „reparat” greşeala făcută de guvernul Cîţu şi, implicit, de ministrul Sănătăţii din acele momente, doamna Mihăilă, prin semnarea unui contract”, spune Rafila.

„Să prezinte dovezi”

Fostul ministru PSD mai spune că „afirmaţiile lui Voiculescu fac parte, cu siguranţă, dintr-o manevră de evitare a consecinţelor propriilor decizii” iar „discuţiile” pe care le invocă, astazi, într-o nouă postare, nu au avut loc niciodată, întrucât nu corespund profilului său moral şi profesional.

„Dacă deţine dovezi în acest sens, îl invit să le prezinte organelor de cercetare penală, nu să lanseze informaţii false în spaţiul public, aşa cum s-a obişnuit. Este degradant pentru un parlamentar european şi consilier onorific al Preşedintelui României să recurgă la asemenea tactici, în care moralitatea şi adevărul lipsesc cu desăvârşire”, consideră Alexandru Rafila.

Cazul Pfizer vs. România

O instanţă belgiană a obligat, miercuri, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximatv 600 de milioane de euro.

Pfizer a dat în judecată statul român, la Bruxelles, în ianuarie 2024, pentru că ar fi încălcat contractul pentru achiziția de vaccinuri anti-Covid încheiat în pandemie.

„În urma unei încălcări prelungite a angajamentelor contractuale şi a unei perioade de discuţii purtate cu bună-credinţă între părţi, Pfizer şi BioNTech au luat decizia dificilă de a iniţia proceduri oficiale împotriva României”, anunța atunci un reprezentant Pfizer.

Rafila explica atunci că au fost contractate cantităţi enorme de vaccin anti-Covid, de care însă România nu ar mai fi avut nevoie, fiind vorba despre 28 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer (în valoare de aproximativ 550 de milioane de euro), negociate prin contract și pe care țara noastră nu le-a mai comandat și, implicit, nu le-a mai primit.

„Nu există niciun fel de bază legală pentru aceste compensaţii financiare şi, în mod evident, noi nu puteam să comandăm restul de 28 de milioane de doze de vaccin care mai rămăseseră de livrat în cadrul acestui contract, în condiţiile în care în România interesul pentru vaccinare practic nu există în acest moment”, afirma ministrul Alexandru Rafila.