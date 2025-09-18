Scandalul plafonării prețurilor la alimente. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, replică pentru cei din PSD care îi cer demisia: „Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic” – VIDEO

Ioana Dogioiu a răspuns joi criticilor venite dinspre lideri ai PSD care i-au transmis premierului că ar trebui să o demită, iar ei i-au cerut să își ceară public scuze. Conflictul a izbucnit după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan a transmis că o decizie de eliminare a plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată unanim în coaliție, fapt contestat de PSD, care neagă și se opune unei astfel de măsuri.

Ioana Dogioiu a declarat, joi, la finalul ședinței de guvern, că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbește având în spate un mandat din partea premierului României.

„Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declarație”

Dogioiu a spus că nu va face alte comentarii, pentru că nu vrea să intre „în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid”.

„Este o chestiune principial și general valabilă, pozițiile mele, de când am preluat această funcție, nu au făcut niciodată excepție de la această regulă. Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declarație”, a explicat ea.

Ioana Dogioiu a transmis că, în fapt, prelungirea de trei luni a plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază a fost adoptată în ședința de guvern din 27 iunie, una dintre primele ședințe după învestirea actualului cabinet.

„Tot ceea ce se discută în cadrul ședințelor de guvern este înregistrat și se află în stenograme”, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Întrebată dacă poate desecretiza stenogramele, Dogioiu a spus că e nevoie de o Hotărâre de Guvern pentru a fi declasificate.

În plus, când a fost întrebată dacă consideră că ar trebui să își ceară scuze public pentru declarații, așa cum a cerut deputatul PSD Adrian Câciu, ea a răspuns: „Nu intru în dispută cu niciun lider politic și nu intenționez să îmi cer scuze pentru nimic”.

Ea a transmis și că vineri, la ora 10:00, premierul va avea o întâlnire cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta pe tema eliminării plafonării pentru alimentele de bază:

„Mâine dimineață premierul va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor de bază cu reprezentații retailerilor și dacă în urma acestor discuții și a altor discuții politice care ar putea avea loc în continuare vor apărea decizii ale premierului și ale Guvernului vi le voi comunica”.

Dogioiu, criticată de social-democrați

În ședința coaliției de miercuri, Sorin Grindeanu i-a transmis premierului că Ioana Dogioiu ar trebui să fie demisă dacă mai face astfel de declarații, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.

Sâmbătă, 13 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis, pentru Hotnews, că prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luata de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a transmis de Dogioiu.

Liderii PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, au susținut însă că decizia nu a fost discutată în coaliție, iar „PSD nu poate fi de acord” cu această măsură.

Citește și Prețurile la produsele de bază vor crește de la 1 octombrie. Neînțelegeri între PSD și Ilie Bolojan privind prelungirea plafonării

Într-o postare pe Facebook, Adrian Câciu a spus că purtătorul de cuvânt al Guvernului ar trebui să „își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului!”: „Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coalitiei”.