Scena explicită din cel mai popular film de acum de pe Netflix, cu Jennifer Lopez, care i-a „traumatizat” pe spectatori

Noua comedie romantică difuzată de aplicația de streaming Netflix, „Office Romance”, i-a lăsat pe unii spectatori cu sentimentul că au fost „traumatizați” de o scenă extrem de explicită din timpul filmului, scrie luni presa britanică.

„Office Romance”, care a fost lansată vinerea trecută, pe 5 iunie, a uimit publicul cu ceea ce mulți dintre critici sau fani numesc una dintre cele mai explicite scene din cinematografia contemporană.

Noua comedie romantică îi are în distribuție pe Brett Goldstein, actorul din „Ted Lasso”, alături de vedeta de la Hollywood Jennifer Lopez, în rolul unei avocate și șefe a unei companii aeriene, ale cărei limite profesionale și viața privată se întrepătrund.

Lopez o interpretează pe formidabila, dar adesea subestimată CEO Jackie Cruz, în timp ce Goldstein îl interpretează pe britanicul Daniel Blanchflower, un personaj direct, dar neîndemânatic din punct de vedere social, notează Express.co.uk.

Pe măsură ce cei doi protagoniști ignoră intenționat politica strictă de toleranță zero a companiei lor în ceea ce privește relațiile la locul de muncă, adjuncta lui Jackie, Sydney Bloom (interpretată de Betty Gilpin), devine din ce în ce mai suspicioasă cu privire la comportamentul lor în afara programului de lucru.

Totuși, se întâmplă ca Sydney să se afle în ultimul stadiu al sarcinii și, în ciuda refuzului obstinat de a-și lua concediu de maternitate, ea intră neașteptat în travaliu în timp ce îl confruntă pe Daniel cu privire la sentimentele lui de dragoste pentru Jackie.

Intensitatea momentului, combinată cu presiunea exercitată de formidabila Sydney, îi determină să recunoască că au avut o relație amoroasă – iar copilul vine pe lume la scurt timp după aceea, printr-o naștere surprinzător de simplă, având în vedere circumstanțele.

Deși secvența nașterii se încheie aproape la fel de repede cum a început, spectatorii au rămas complet uimiți de alegerea de a include un prim-plan extrem de explicit al capului bebelușului în momentul venirii pe lume a acestuia, pe cale naturală.

Spectatorii care au văzut filmul pe Netfix s-au înghesuit, pe rețeaua de socializare X, să-și împărtășească reacțiile față de această scenă, care a atras și mai multă atenție în urma unei postări virale ce îndemna publicul să sară direct la minutul 1 și 20 de secunde pentru o vizionare directă a momentului.

„Scena nașterii din «Office Romance» este cea mai realistă pe care am văzut-o vreodată într-un film. Ce naiba”, a spus o persoană care a văzut pelicula și a comentat în mediul online.

O altă postare a descris-o drept „una dintre cele mai explicite scene de naștere din cinematografia modernă”.

Un spectator care s-a declarat șocat a scris: „Cred că tocmai am fost traumatizat de filmul «Office Romance» de pe Netflix… au arătat literalmente o femeie care naște… și mă refer la… naștere vaginală. Nu aveam nevoie să văd asta și nu-mi spuneți că e ceva natural, oameni buni! Sunt perfect conștient de asta! Doamne, Dumnezeule!!!”.

Ei au precizat, totuși, că le-a plăcut filmul, catalongându-l drept o „comedie romantică drăguță”.

„Scena nașterii din «Office Romance» a fost complet inutilă”, a remarcat un alt spectator, adăugând un emoticon cu râs în lacrimi.

Un comentariu mai favorabil a notat: „Mă uit la «Office Romance» pe Netflix. Filmele cu J LO (Jennifer Lopez, n.r.) sunt întotdeauna la modă și distractive. De asemenea, nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru scena nașterii. Mi-a trecut dorința de a avea un copil. Film drăguț, apropo.”

Iar un ultim spectator citat de publicația britanică a oferit o anumită perspectivă asupra filmului, reamintindu-le celorlalți: „Toți cei care se plâng de scena nașterii din «Office Romance» – ar trebui să vă considerați norocoși dacă veți avea o astfel de experiență de naștere.”

Actrița Gilpin a dezvăluit ulterior că vaginul protetic folosit pentru a recrea în mod autentic secvența nașterii a fost destul de deranjant, deși a găsit repede alinare din partea legendarei ei colege de distribuție. „Sincer, am fost destul de speriată când am văzut prima dată vaginul protetic”, a mărturisit Gilpin, pentru revista Variety.

„Am avut o cădere nervoasă, dar apoi mi-am spus: «Oh, dar o să țin de mână pe cea mai tare mamă care lucrează, Jennifer Lopez, așa că ce ar putea merge prost?»”, a spus actrița

Potrivit datelor Flix Patrol, „Office Romance” este cel mai popular film de pe platforma de streaming la ora actuală, atât la nivel mondial, cât și în România.