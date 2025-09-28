Scenariul lui Traian Băsescu după închiderea urnelor în Republica Moldova. Cel mai mare risc pe care îl vede și un nume surpriză pe care spune că PAS n-ar trebui să-l excludă pentru o alianță

Fostul președinte Traian Băsescu spune că, în opinia sa, PAS, partidul fondat de Maia Sandu, va câștiga alegerile parlamentare de duminică, însă „problema este cum va câștiga – cu majoritate sau fără majoritate” în Parlament.

Fostul președinte Traian Băsescu a remarcat că prezența în diaspora este una bună, însă problema este, în opinia sa, cum s-a votat în Republica Moldova, unde ponderea o au persoanele în vârstă.

„Speranta mea este că PAS va câștiga alegerile, dar marea problem este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40% plus 1”, a declarant Traian Băsescu, la Digi24.

El a spus că, din punctul său de vedere, singura alianță posibilă pentru PAS este cu Partidul Nostru, condus de omul de afaceri Renato Usatîi.

„Eu nu aș exclude însă nici o discuție a PAS cu primarul Chișinăului, Ioan Ceban, chiar dacă e supus unor sancțiuni din partea României (n.r – Ion Ceban are interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen)”, a mai spus Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că nu ia în calcul că blocul socialiștilor va câștiga alegerile din Republica Moldova pentru că este convins că PAS va câștiga: „Problema e cum va câștiga, cu majoratate sau fără. Dacă va câștiga fără majoritate, PAS trebuie să prevină o izolare, pentru că acest risc este mare”.

Secțiile de votare s-au închis pe teritoriul Republicii Moldova, însă votarea la alegerile parlamentare continuă în secții amenajate în străinătate. Până la ora 21.00 au votat 1.591.445 de moldoveni, ceea ce reprezintă 51,91% din numărul total al alegătorilor. Numărul alegătorilor din diaspora moldovenească a fost de 264.000 la ora 21.00, însă procesul de votare va continua în orele următoare, în funcție de fusurile orare ale țărilor în care au fost amenajate secții de votare.

Prezența la scrutinul de astăzi este mai mare decât la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc pe 11 iulie 2021, atunci când, până la ora închiderii urnelor votaseră 1.463.443 de persoane, adică 48,16% din numărul alegătorilor. În schimb, prezența la urne rămâne mai mică decât cea înregistrată în turul II al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2024 când numărul votanților înregistrat până la ora 21.00 a fost de 1.683.912, echivalent a 54,08% din numărul cetățenilor cu drept de vot.