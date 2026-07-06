Scenariul pe care i-l indică Traian Băsescu lui Nicușor Dan / Cine a devenit „înțeleptul politicii românești”: „Așa ceva n-am crezut că o să vedem vreodată”

Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan trebuie „să facă o nouă nominalizare pentru candidatul la funcția de premier” indiferent de susținerea pe care o au în acest moment Sorin Grindeanu, propunerea PSD, și Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, deoarece președintele „are nevoie să creeze și un alt orizont de soluționare a crizei, orizontul care se numește «alegeri anticipate»”.

Fostul președinte a spus, luni seară, la B1 TV, că „foarte probabil ar fi problematică trecerea unui guvern Siegfried Mureșan sau chiar Grindeanu fără o înțelegere între partide”, însă, printr-o nouă nominalizare respinsă de Parlament, președintele Nicușor Dan și-ar crea o nouă „pârghie” în negocieri, și anume posibilitatea de a declanșa alegeri anticipate.

„Într-o situație în care ar trebui luate decizii rapide, nu se întâmplă nimic, decizii pe care ar trebui să le ia președintele, adică să facă o nouă nominalizare pentru candidatul la funcția de premier. Neîntâmplându-se acest lucru, te întrebi care e prioritatea președintelui din punct de vedere al formării unui guvern. Eu nu vreau să îl atac, dar nici nu pot să nu constat această realitate, acest abandon”, a declarat Traian Băsescu.

Articolul 89 din Constituție îi oferă președintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul și, prin urmare, de a declanșa alegeri anticipate dacă Parlamentul nu acordă „votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

„Nu spune nimeni că trebuie să o și aplice. Președintele poate să nu aplice acest drept de a dizolva Parlamentul. Poate să meargă la a treia, la a patra desemnare, dar are obligația să își asigure această pârghie într-o situație de criză care nu poate fi deblocată. Ce o să facem? O să stăm așa până în 2028, blocați, fără o soluție de guvernare? Deci trebuie să depășească acest moment, să creeze condiții la care îl obligă Constituția să creeze condiții și pentru alte variante de deblocare a crizei politice”, a explicat Traian Băsescu.

Prima propunere a lui Nicușor Dan care a ajuns la votul din Parlament, guvernul Veștea, a fost respinsă de deputați și senatori în data de 22 iunie.

„Înțeleptul politicii românești”, în opinia lui Traian Băsescu

Întrebat cum vede rezolvată criza, fostul președinte a spus că, „în primul rând, trebuie creată presiunea anticipatelor”. Apoi, el a menționat că „înțeleptul politicii românești a devenit Kelemen Hunor”, liderul UDMR.

„În primul rând, trebuie creată presiunea anticipatelor. Pentru că atâta timp cât domnii politicieni au asigurat mandatul până în 2028, nu se vor grăbi, nu le pasă de țară, problema e interesul lor și al partidelor lor. Nu i-am auzit vorbind de interesul țării, vorbesc de PSD, vorbesc de PNL. Colac peste pupăză și moț la toate, acum înțeleptul politicii românești a devenit Kelemen Hunor. Așa ceva n-am crezut că o să vedem vreodată în România, că nu se mai găsește niciun înțelept dintre politicienii români activi”, a mai declarat Băsescu.