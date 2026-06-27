„Scenariul” vehiculat de Motreanu înainte de noua desemnare de premier a lui Nicușor Dan: „De ce nu chiar Constantin Toma?”

Dan Motreanu, prim-vicepreședinte al PNL, a expus un scenariu în care președintele Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de formare a Guvernului unui primar PSD, fără acordul partidului, cum s-a întâmplat cu liberalul Adrian Veștea și PNL.

„De ce nu chiar Constantin Toma?”, a scris Dan Motreanu, referindu-se la primarul PSD al Buzăului, catalogat drept „bolojenist” de liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreședintele PNL a făcut o paralelă între scenariul Toma – propus premier și momentul în care Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, respins între timp de Parlament. Astfel, Dan Motreanu a comentat modul în care ar acționa PSD și PNL dacă rolurile ar fi inversate.

„PNL anunță imediat că susține candidatul PSD desemnat și începe să facă «jocuri» în interiorul PSD. PSD se opune oficial acestei desemnări. Între timp, alesul Președintelui începe să telefoneze parlamentarilor PSD. Unora le propune funcții de ministru, altora diverse poziții importante. Li se explică elegant că asta este și voința Președintelui României și că, bineînțeles, PSD îi va păstra în partid fără nicio problemă”, a continuat Motreanu în expunerea scenariului.

În aceeași ipoteză, continuă liberalul, unii din PSD aceptă să intre în Guvern, iar „liderii organizațiilor PSD sunt contactați inclusiv din diverse instituții «veghetoare ale Constituției» și „li se propun funcții de secretari de stat, conduceri ale unor agenții guvernamentale și chiar… «libertate», dacă vor susține Guvernul”.

„Totul, desigur, exclusiv în numele interesului național”, a adăugat, ironic, Dan Motreanu.

„Apare soluția salvatoare: cel agresat trebuie să îl susțină necondiționat pe agresor”

În ziua votului, mai mulți parlamentari PSD ignoră poziția oficială a partidului și votează Guvernul, dar acesta este respins oricum de Parlament, pentru că nu are numărul necesar de voturi, își continuă Dan Motreanu scenariul.

„PSD, dând dovadă de un comportament evlavios, decide să nu sancționeze pe nimeni. Deci, nu este nevoie de un congres extraordinar. România, însă, are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Așa că, în laboratoarele unde se coc marile strategii politice, apare soluția salvatoare: cel agresat trebuie să îl susțină necondiționat pe agresor. Prin urmare, PSD va trebui să susțină PNL, fără un acord privind politicile publice și fără reciprocitate. Doar așa proiectul măreț poate continua”, a mai declarat Dan Motreanu.

În încheiere, prim-vicepreședintele PNL a afirmat, din nou ironic, că „orice legătură cu realitatea este, desigur, pur întâmplătoare… sau poate nu”.

După ce Parlamentul a respins Guvernul Veștea, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL-USR-UDMR l-au propus pentru această poziție pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor în cauză vineri seară la Cotroceni, însă discuția s-a încheiat după circa o oră, fără un consens.