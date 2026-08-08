Scene tensionate în parlamentul din Kosovo: Premierul Albin Kurti a fost atacat cu ouă de o parlamentară din opoziție

Time Kadrijaj, parlamentară din opoziție, a aruncat cu ouă în premierul interimar Albin Kurti, sâmbătă, în Parlament, într-un incident care a dus la suspendarea ședinței, potrivit AFP și Euractiv.

În Kosovo au avut loc trei runde de alegeri generale în mai puțin de doi ani, după ce două legislaturi succesive s-au dizolvat din cauza fragmentării politice.

Albin Kurti, care de câteva zile poartă negocieri cu opoziția pentru alegerea unui nou președinte, încerca să amâne un vot-cheie în momentul în care parlamentara Kadrijaj a început să arunce cu ouă spre el.

🇽🇰 Tensions in Kosovo's Parliament.



Acting PM Albin Kurti was hit with eggs by opposition MP Time Kadriaj. pic.twitter.com/mTqw2gKSQa — kos_data (@kos_data) August 8, 2026

„Rușine!”, îi striga parlamentara în timp ce arunca ouăle spre liderul aflat în primul rând al sălii.

Președintele de ședință a cerut întreruperea transmisiunii în direct, iar agenții de securitate au intervenit pentru a-l proteja pe premier.

An opposition lawmaker threw eggs at Kosovo's acting Prime Minister Albin Kurti after he told parliament he needed more time to hold talks with other parties before proposing a candidate for speaker following the June snap election pic.twitter.com/iPBaV6cQij — Reuters (@Reuters) August 8, 2026

Dacă acesta a fost prețul dialogului, „sunt bucuros să plătesc acest preț”, a declarat premierul interimar după incident.

Nu este primul incident din parlamentul kosovar, unde în trecut chiar politicieni din partidul lui Albin Kurti au declanșat gaze lacrimogene pentru a protesta împotriva diverselor voturi, în perioada în care erau în opoziție.

Incertitudine politică la Priștina

Partidul Vetevendosje al lui Kurti a câștigat ultimele alegeri, în iunie, dar nu are majoritate absolută în parlament. Până acum nu s-a ajuns la un consens între partide cu privire la numele viitorului președinte al Kosovo, astfel că premierul este într-un impas deja familiar.

Incertitudinea a devenit și mai mare din momentul în care, vineri, a expirat termenul constituțional pentru alegerea președintelui parlamentului.

Kurti a cerut mai mult timp pentru negocieri, explicând că dacă este ales un nou președinte al parlamentului și este constituită noua legislatură, va începe perioada de 60 de zile în care trebuie ales un nou președinte al țării. După ce președintele în exercițiu îi va încredința mandatul candidatului care își asigură o majoritate parlamentară, va începe să curgă și termenul de 15 zile pentru formarea unui nou guvern, potrivit European Western Balkans.

Kurti a cerut mai mult timp pentru negocieri, însă rivalii săi politici au amenințat cu acțiuni în justiție, iar în prezent este neclar dacă solicitarea premierului va fi încuviințată.

Ședința de sâmbătă a fost întreruptă înainte de a fi luată o decizie, iar deocamdată nu a fost programată o nouă ședință.