„Scenele de la Casa Albă sunt șocante. Cum îl poți înjunghia în spate pe președintele unei țări invadate?”. Reacțiile liderilor europeni după eșecul discuțiilor Trump-Zelenski

„Cred că am avut dreptate să ajutăm Ucraina, să sancționăm Rusia acum trei ani și să continuăm să o facem”, a reacționat președintele Franței, Emmanuel Macron, după ce discuțiile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, s-au transformat într-o confruntare aprinsă, cu schimburi dure de replici în fața camerelor video.

Reacțiile liderilor europeni nu au întârziat să apară. Printre primii care au reacționat se numără premierul Poloniei, Donald Tusk. „Dragă Zelenski, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri”, a scris acesta într-o postare pe X.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a subliniat clar poziția. „Rusia este agresorul, iar Ucraina este poporul agresat. Cred că am avut dreptate să ajutăm Ucraina și să sancționăm Rusia acum trei ani, și să continuăm să o facem”, a declarat Macron, citat de Reuters.

„Trebuie să respectăm pe cei care luptă încă de la început”, a adăugat Macron într-o declarație acordată presei în Portugalia.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, s-a alăturat și el liderilor europeni care și-au exprimat sprijinul și solidaritatea față de Ucraina după schimbul de replici dintre Trump, Vance și Zelenski. „Ucraina, Spania este alături de voi”, a declarat Sánchez, subliniind angajamentul continuu al țării sale față de Ucraina, conform The Guardian.

Johann Wadephul, politician german și lider adjunct al CDU, partidul viitorului cancelar Friedrich Merz, a reacționat dur la discuția dintre Trump și Zelenski. „Scenele de la Casa Albă sunt șocante. Cum îl poți înjunghia în spate pe președintele unei țări invadate în acest fel? Europa liberă nu va trăda Ucraina!”, a declarat Wadephul.

„Președintele @realDonaldTrump este Comandantul Suprem”, a transmis Musk pe X.

President @realDonaldTrump is the Commander-in-Chief pic.twitter.com/O91xt4bm1t

Chris Murphy, senator democrat din Connecticut, a reacționat și el prompt, numind însă întreaga scenă drept „O rușine absolută pentru America”. Acesta a distribuit pe rețelele sociale un clip video în care Trump evită un răspuns clar despre încălcarea armistițiului de către Rusia, replicând ironic unui jurnalist: „Ce-ar fi dacă ți-ar cădea o bombă în cap chiar acum?”.

What an utter embarrassment for America. This whole sad scene. https://t.co/KNHJnyZDVx