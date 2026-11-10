Schema cazinourilor-fantomă online care au explodat în România: câștiguri uriașe, retrageri imposibile. „Reglementările din insula Curacao”

GOLAZO.ro , site-ul de sport al HotNews, a testat una dintre platformele care se prezintă drept cazinou online și este printre cele mai accesate din România: Rubyzo.com.

Mai multe cazinouri online ilegale care atrag jucători din România folosesc aceeași metodă pentru a-i păcăli: le oferă câștiguri virtuale de mii de lei, apoi le cer bani pentru a le permite să retragă premiile. Ce se întâmplă mai departe.

Am creat un cont și am parcurs toate etapele, de la înregistrare până la încercarea de a retrage banii.

Iată ce am descoperit:

Mii de lei „câștigați” în câteva minute. Cei 240 de lei primiți în contul de utilizator fără nicio depunere s-au transformat în peste 4.000 de lei după doar 10 minute de joc.

Retragerea este blocată. Când am încercat să scoatem banii, platforma a respins solicitarea, invocând lipsa verificării identității.

Verificarea costă bani. Pentru a debloca retragerea, ni s-a cerut să depunem 285 de lei.

Cei care au plătit reclamă că au pierdut banii. Mai mulți jucători spun că nu au primit niciun câștig, iar unora li s-au cerut depuneri suplimentare.

Platformele nu apar pe lista neagră a ONJN. Cele două site-uri semnalate de jucători, Rubyzo.com și PSCwin888.com, nu operează legal în România. Dar ele nu figurează deocamdată nici pe lista neagră a autorităților române.

Cum funcționează frauda?

Pasul 1: bonusuri uriașe

Am creat un cont pe Rubyzo.com, una dintre platformele reclamate în comunitatea jucătorilor de sloturi.

Imediat după înregistrare, site-ul ne-a oferit un „pachet de start”: bonus de 600% la prima depunere, 100 de rotiri gratuite, încă 10 rotiri după prima depunere și 240 de lei direct în cont.

Pentru înscriere a fost suficientă o adresă de email. Platforma nu ne-a cerut în această etapă niciun document de identitate, cum fac platformele licențiate.

Bonusurile promise la înscriere.

2. De la 240 la peste 4.000 de lei în doar 10 minute

Cei 240 de lei promiși au apărut imediat în cont. Puteam începe să jucăm fără să fi depus niciun leu.

Am ales la întâmplare unul dintre jocurile de pe platformă și am activat funcția „autoplay”, care permite derularea automată a „păcănelelor” online.

Câștigurile au început să curgă: după aproximativ 10 minute, soldul contului depășea 4.000 de lei! Plecaserăm de la 240 de lei primiți gratuit, iar acum platforma ne afișa o sumă de aproape 18 ori mai mare.

Totul fără să fi cheltuit vreun ban.

Plouă cu „câștiguri” aproape minut de minut. După 10 minute, contul are deja peste 4.300 de lei

3. Când vrei să scoți banii, apare prima problemă

Am încercat să retragem 4.000 de lei.

Solicitarea a fost respinsă imediat, cu mesajul „KYC required – Not verified”.

KYC vine de la „Know Your Customer” și desemnează procedura prin care operatorii verifică identitatea clienților. Este o practică obișnuită în industria jocurilor de noroc.

Rubyzo.com invocă „reglementările din Curacao” și anunță că verificarea durează cel mult 15 minute.

Până aici, nimic neobișnuit în privința solicitării de verificare a identității. Surpriza apare însă în etapa următoare.

Retragerea a 4.000 de lei, respinsă pe motiv că jucătorul „nu a trecut verificarea”. Dar esti momit să plătești o taxă de „deblocare”

4. Ca să retragi banii, trebuie mai întâi să plătești

Am accesat pagina de verificare a identității.

În loc să ne ceară un act de identitate sau alte documente, platforma ne-a solicitat să depunem bani: 285,31 lei, aproximativ 56 de euro.

Site-ul susține că această depunere ar fi „o cerință obligatorie introdusă de autoritatea de reglementare a licențelor”.

Pentru a convinge jucătorul să plătească, Rubyzo.com promite că banii depuși vor ajunge în contul său și că, după finalizarea verificării, va putea retrage oricând întreaga sumă, inclusiv câștigurile acumulate.

Oferta merge și mai departe: pentru cei 285 de lei depuși în vederea „verificării”, platforma promite încă un bonus de 600%.

Adică aproximativ 1.700 de lei în plus.

Platforma promite un bonus suplimentar de aproximativ 1.700 de lei pentru depunerea celor 285 de lei solicitați la „verificare”.

Practic, ca să scoți cei 4.000 de lei pe care site-ul îți arată că i-ai câștigat, trebuie să plătești aproape 300 de lei. Iar pentru a te convinge să faci plata, ți se promite că vei primi și mai mulți bani.

Depunerea poate fi făcută cu cardul, prin Revolut, prin transfer bancar sau în criptomonede.

Noi ne-am oprit aici. Nu am efectuat plata solicitată.

Ce se întâmplă cu cei care acceptă?

Mai mulți români care au povestit experiențele lor pe Facebook spun că nu au reușit să retragă nici câștigurile afișate, nici banii depuși pentru verificare. Unora li s-a cerut să plătească din nou.

„Nu depune, mi-au furat banii!”

Pe grupul de Facebook în care a fost semnalată schema, mai mulți jucători îi avertizează pe ceilalți să nu depună bani pe aceste platforme.

Unul dintre ei povestește că aproape orice joc îi aducea câștiguri de zece ori mai mari decât miza. Altul numește aceste site-uri „cazinouri fantomă”: te lasă să câștigi sume mari, dar numai pentru a te convinge să depui bani.

O jucătoare susține că i s-au cerut 380 de lei pentru verificarea contului, o sumă chiar mai mare decât cea afișată în testul nostru.

Alți utilizatori avertizează că, după prima depunere, urmează o nouă solicitare de plată.

Cel puțin doi dintre cei care au comentat spun că au plătit și au pierdut banii.

„Nu depune, mi-au furat banii!”, avertizează unul dintre ei.

Comentarii din grupul jucătorilor de sloturi. Mai mulți utilizatori descriu același mecanism.

Rubyzo.com nu este singura platformă indicată în discuții.

Membrii comunității reclamă aceeași schemă și pe PSCwin888.com: bonusuri generoase la înscriere, câștiguri rapide și solicitarea unei depuneri pentru „verificarea identității” în momentul în care jucătorul încearcă să retragă banii.

Cazinouri ilegale în România, dar absente de pe lista neagră a statului român

La prima vedere, Rubyzo.com și PSCwin888.com seamănă cu platformele cunoscute de jocuri de noroc. Au interfețe familiare, oferte promoționale și invocă licențe obținute în jurisdicții precum Curaçao sau insula Anjouan.

Niciuna dintre cele două platforme nu figurează însă printre operatorii autorizați să ofere jocuri de noroc online în România.

Și, cu toate asta, site-urile pot fi accesate de utilizatorii români.

GOLAZO.ro, site-ul de sport al Hotnews, a documentat în seria de investigații „Caracatița pariurilor ilegale” amploarea pieței negre a jocurilor de noroc și dificultățile autorităților de a o controla.

Un studiu recent estimează că, în țările din Europa de Est, 82% din sumele jucate la jocuri de noroc ajung la operatori ilegali. Aceștia funcționează în afara sistemelor naționale de autorizare, fără garanțiile de protecție impuse operatorilor licențiați și fără să contribuie la bugetele publice în aceleași condiții.

În acest moment, lista neagră a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) cuprinde 2.920 de domenii. Rubyzo.com și PSCwin888.com nu se află printre ele.

Dar nici includerea unui site pe lista neagră nu garantează că acesta va deveni inaccesibil din România.

Investigațiile publicate de GOLAZO.ro au scos la iveală mai multe probleme în modul în care autoritățile încearcă să combată piața ilegală: