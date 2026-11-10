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Foto: capturi de pe un site de cazinou online
Actualitate

Schema cazinourilor-fantomă online care au explodat în România: câștiguri uriașe, retrageri imposibile. „Reglementările din insula Curacao”

Florin Voicu
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Mai multe cazinouri online ilegale care atrag jucători din România folosesc aceeași metodă pentru a-i păcăli: le oferă câștiguri virtuale de mii de lei, apoi le cer bani pentru a le permite să retragă premiile. Ce se întâmplă mai departe.

GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews, a testat una dintre platformele care se prezintă drept cazinou online și este printre cele mai accesate din România: Rubyzo.com. 