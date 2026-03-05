Schema din „Dosarul Păulești”. Dezvăluiri despre meciul trucat. Cum au fost obținute câștigurile din pariuri

Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au descris în detaliu modul de operare din „Dosarul Păulești”, anchetă care vizează partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, disputată la 6 decembrie 2025, în Liga 3, scrie GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.

Procurorii au identificat planul de trucare al meciului

Potrivit anchetatorilor, finanțatorul Claudiu Blaga și impresarul Alexandru Cristescu ar fi coordonat planul de trucare al rezultatului meciului pentru pariuri.

„La data de 06.12.2025, finanțatorul în fapt al unei echipe de fotbal din Liga a 3-a F.R.F., împreună cu un apropiat al acestuia potent financiar, au determinat mai mulți jucători din cadrul echipei să vicieze rezultatul jocului desfășurat în ziua respectivă (fotbaliștii au manifestat o atitudine vădit îndreptată împotriva propriei formații)”, se arată într-un comunicat remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

