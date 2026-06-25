Schema prin care zeci de primării au plătit milioane de euro pentru ONG-ul care a eutanasiat cei mai mulți câini din țară

55 de primării din țară au plătit însumat milioane de euro către ONG-ul Aspa Ivets, care deține adăpostul pentru câini din județul Giurgiu, ONG-ul care a eutanasiat, pe bani publici, între 2023 și 2025, cei mai mulți câini, dintre adăposturile private și publice din țară. S-a evitat sistemul de achiziții publice, iar plățile s-au făcut sub formă de cotizații. Cele mai mari sume au venit de la primării PNL din județele Constanța, Giurgiu și Ilfov, scrie site-ul Snoop.ro.

Aspa Ivets a eutanasiat aproape 16.000 de câini, deși avea zece dosare penale deschise.

Cel puțin 63 de localități sunt sau au fost membre Aspa Ivets. 55 dintre ele au plătit împreună peste 5,3 milioane de euro către ONG. Banii nu apar în sistemul de achiziții publice.

Primăriile PNL Bolintin-Vale (Giurgiu), Ștefăneștii de Jos (Ilfov) și Valu lui Traian (Constanța) au cotizat cu cele mai mari sume.

După primele investigații Snoop, autoritățile au suspendat activitatea adăpostului din Uzunu, Giurgiu, poliția a făcut percheziții, iar în aprilie patru persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

În mod obișnuit, banii publici plătiți către firme sau asociații care adună câini de pe străzi și îi eutanasiază apar în sistemul de achiziții publice. ONG-ul Aspa Ivets, înființat de medicul veterinar Florentina Istrate, a folosit un alt mecanism.

Organizația a promovat și a trimis invitații de aderare către consilii locale din țară. Începând cu 2018, zeci de localități au devenit membre ale ONG-ului și primăriile au început să plătească cotizații către Aspa Ivets, în loc să atribuie contracte în mod transparent.

Când Snoop a publicat prima investigație despre activitatea adăpostului gestionat de Aspa Ivets în satul Uzunu, din Giurgiu, identificasem peste 1,3 milioane de euro plătiți de zece localități. După solicitări și telefoane către primării din 16 județe, am descoperit alte 4 milioane de euro.

55 de primării au plătit împreună peste 5,3 milioane de euro către Aspa Ivets. Între 2018 și 2026.

Florentina Istrate, spune pentru Snoop, că multe primării au sunat organizația pentru sprijin. În județul Giurgiu, de exemplu, s-au înmulțit aderările din 2023, când o femeie a murit, după ce au atacat-o câinii în zona Lacul Morii din București.

„Modalitatea de aderare permite și dezvoltarea de proiecte. Într-un contract de achiziții publice nu știu dacă se putea și nu se putea face asta. Acum, pentru UAT Năvodari se derulează campanii de sterilizare”, spune Florentina Istrate.

Grafic: Ion Mateș

Bolintin-Vale, din Giurgiu, aproape 500.000 de euro pentru Aspa Ivets

Cea mai mare contribuție a venit de la Bolintin-Vale: 476.600 de euro. E cea mai mare sumă dintre toate cele 55 de primării care au finanțat ONG-ul. Primăria Bolintin spune că nu cunoaște numărul câinilor ridicați de Aspa Ivets.

Bolintin-Vale a fost printre primele localități din țară care au aderat la organizație, în 2018. Reprezentantul orașului în ONG este primarul PNL Daniel Trăistaru. De Bolintin-Vale aparține satul Malu Spart, unde se află sediul social al Aspa Ivets.

În martie, înainte ca Senatul să voteze un proiect de lege care propune sterilizarea și adopția ca alternative la eutanasie, Trăistaru a participat la o dezbatere organizată în Parlament. Asociația Orașelor din România (AOR), din care primarul Trăistaru face parte ca membru supleant, a transmis atunci, pe contul de Facebook, că proiectul este „inadecvat, nesustenabil și periculos din perspectiva interesului public”. Mesajul a fost distribuit și de Primăria Bolintin-Vale.

Snoop l-a așteptat aproape două ore pe Trăistaru la primărie și a revenit ulterior prin telefon și e-mail. Răspunsul a venit în scris, semnat de primar: „Am cunoscut costurile de aderare și celelalte plăți necesar a fi achitate în funcție de numărul de câini capturați. (…) Vom continua colaborarea cu Aspa Ivets. Sumele pe care este necesar să le plătească orașul pentru prestarea acestui serviciu s-au diminuat, ca urmare a creșterii numărului de membri”.

Primar PNL din Ilfov: „Orice am fi făcut tot către această societate am fi ajuns”

Comuna Ștefăneștii de Jos, Ilfov, este pe locul al doilea, după Bolintin-Vale, la totalul cotizațiilor. Peste 302.000 euro, între 2019 și 2023.

Valentin Istrate a propus consiliului local forme de colaborare cu Aspa Ivets. E numit în procesul verbal „deținător” al ONG-ului. Acesta nu apare, însă, în actele asociației conduse de Florentina Istrate, partenera sa.

„Relația mea cu Aspa Ivets e de ani de zile de prestări servicii ca medic veterinar” , spune Valentin Istrate pentru Snoop. „N-am promovat numai activitatea Aspa Ivets, am promovat activitatea mea de medic veterinar și soluții”.

Viceprimar la momentul aderării era Mircea Gheorghiță, actualul primar PNL al comunei, și fost reprezentant al localității în ONG.

În 2024, Aspa Ivets a exclus localitatea din asociație, pentru că nu și-a plătit o parte din cotizații: alți 50.000 euro.

Primarul Mircea Gheorghiță spune că localitatea a aderat la Aspa Ivets, după ce a aflat că și alte UAT-uri au intrat. Întrebat, în biroul său de la primărie, dacă a analizat și variante precum achizițiile publice, primarul răspunde: „Orice am fi făcut tot către această societate am fi ajuns”.

Despre cum se raportează la cei 300.000 euro plătiți, edilul spune: „e o sumă destul de mare, dar cred că e o sumă generată de o perioadă lungă de timp. Nu e ceva lunar”.

Primăriile din județul Constanța au plătit cei mai mulți bani

Peste o treime din bani (aproape 1,9 milioane de euro) provin de la comune și orașe din județul Constanța. De acolo sunt și cele mai multe UAT-uri membre: 16.

Comuna Valu lui Traian a cotizat cu cea mai mare sumă din județ: 300.000 euro. Localitatea a avut și are primar PNL.

Se numără printre UAT-urile care spun că nu cunosc numărul câinilor prinși. Într-un răspuns pentru Snoop, semnat de primarul Iulia Iurea, instituția precizează că „nu are obligația legală de-a întocmi centralizări statistice în forma solicitată”.

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