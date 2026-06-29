Schimb de focuri într-o zonă pentru fani la Cupa Mondială din SUA: Un om a murit, altul este grav rănit

O persoană a fost ucisă, iar alta a fost rănită grav duminică, în urma unui schimb de focuri care a avut loc într-un local de divertisment popular din San Jose, California, unde era o „zonă pentru fani” a Cupei Mondiale în care se transmiteau meciurile, a anunțat poliția, potrivit Reuters.

La momentul schimbului de focuri nu se transmitea niciun meci din Cupa Mondială, singurul meci al zilei din cadrul turneului încheindu-se în jurul orei 14:00, ora locală (23:00 în România).

„Una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului. A doua victimă a fost transportată la un spital local cu leziuni care îi pun viața în pericol”, a transmis poliția din San Jose pe platforma de socializare X.

„Acest incident este investigat ca omucidere. Mai multe străzi din zonă sunt închise”, a adăugat aceasta.

Incidentul a avut loc la San Pedro Square, unul dintre numeroasele locuri din zona Golfului San Francisco unde s-au adunat mulțimi uriașe pentru „petreceri de vizionare”, în cadrul cărora se difuzau meciurile Cupei Mondiale pe ecrane uriașe.

Zona a găzduit până acum cinci meciuri din Cupa Mondială, ultimul fiind un meci din faza eliminatorie disputat miercuri între Bosnia și Statele Unite.

Un jurnalist Reuters prezent la fața locului a observat o prezență masivă a forțelor de ordine, numeroase vehicule ale poliției și o persoană pe o targă, parțial acoperită cu un cearșaf alb, care era transportată de urgență din zonă de către persoane în uniformă.

Locul incidentului a fost izolat, iar majoritatea barurilor din zonă au fost închise după incident.

O agentă de securitate, care a refuzat să-și dezvăluie numele deoarece nu era autorizată să vorbească cu presa, a declarat că a văzut persoana rănită în stare de suferință. „Persoana încă gemea și se văita. Avea sânge în jurul gâtului și în partea superioară a spatelui. Polițiștii discutau cu personalul de securitate și cu câțiva martori”, a spus ea.