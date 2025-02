Schimb de insulte între Elon Musk și un miliardar francez. Ce cuvinte au folosit pentru a se jigni reciproc

O dispută neașteptată între Elon Musk și miliardarul francez din domeniul tehnologiei Xavier Niel a escaladat luni seară, când CEO-ul Tesla a ripostat după ce a fost numit „cretin”, scrie marți Politico.

„Tipul ăsta a fost trimis la închisoare pentru că a fost un proxenet («a pimp» – termenul în limba engleză folosit, care înseamnă și «pește», n.r.) la propriu, având alături un grup de prostituate”, a scris Elon Musk, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, ca răspuns la un clip în care Niel l-a catalogat „cel mai mare antreprenor din lume și, pe deasupra, un tip foarte complex… poate uneori un cretin («a dick» – termenul în limba engleză folosit, care mai înseamnă și «sculă», n.r.)”.

This guy was sent to prison for being a literal pimp with a cadre of prostitutes! Lmao