Schimb de replici între Olguța Vasilescu și Oana Gheorghiu: „Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” / „O disperare de a nu pierde beneficii”

Vicepremierul Oana Gheorghiu reacționează după ce primarul PSD al Craiovei Lia Olguța Vasilescu a atacat-o pentru intenția de a lista la bursă unele companii de stat, spunând că nu are experiență pentru că „nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci”. „Mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos”, a comentat Gheorghiu.

Lia Olguța Vasilescu a criticat-o dur pe Oana Gheorghiu, luni, când PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului Bolojan.

„Înţelegem că PSD-ştii conduc marile companii de stat şi de-aia trebuie vândute pe bucăţi, şi vine doamna vicepremier, care nu a condus în viaţa ei nici măcar un coteţ de curci şi care are o singură experienţă, aceea că îşi trăgea bani, 5.000 de euro pe lună, din donaţiile pentru copiii cu cancer, şi ne spune dumneaei şi cu toată propaganda că trebuie să se listeze la bursă cele mai importante companii din România, care au adus cel mai mare profit, că, vezi doamne, scrie în programul de guvernare şi şi-a asumat şi PSD-ul treaba asta”, a acuzat Olguța Vasilescu.

„Reacțiile acestea vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii”

Oana Gheorghiu i-a dat replica, miercuri, la Digi 24, unde a spus că nivelul discursului politic este foarte jos:

„În primul rând, nu am condus un coteț de curci. Are dreptate aici doamna primar. Mie mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos și, sincer, nu aș vrea să cobor la acest nivel, pentru că cred că românii au nevoie să schimbăm puțin nivelul la care discutăm și să ne uităm la interesul românilor, nu la interesul de moment al unui partid sau al unui grup. De ce a simțit doamna Olguța Vasilescu nevoia să spună asta… Eu mi-am clădit o carieră muncind foarte mult. După ce am terminat facultatea, am muncit și am făcut performanță la fiecare loc de muncă pe care l-am avut. Împreună cu colega mea, Carmen Uscatu, am condus un proiect și am construit un spital, ceea ce nu se construise până la momentul acela în România, și am făcut-o cu onestitate”.

Acuzată că „își trăgea 5.000 de euro pe lună din donații”, Oana Gheorghiu a spus că nu crede că Olguța Vasilescu „face voluntariat la primărie și nu a făcut niciunde într-o funcție publică”: „Singurul lucru pe care îl poate spune lumea despre mine este că am avut un salariu, pentru că sunt convinsă că s-au străduit foarte mult să găsească ceva. Am avut un salariu pentru care am muncit foarte mult, pe care îl exagerează”.

„Eu nu cred că a deranjat lista (companiilor de stat care pot fi listate la bursă n.red). Eu cred că deranjează reforma, că sperie reforma. Eu cred că oamenii vor să își păstreze interesele. Reacțiile acestea vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii cu care s-au obișnuit în ultimii 35 de ani”, a mai spus Gheorghiu.