Schimb de replici pe tema „corectitudinii politice” după ce s-a întâmplat pe cel mai mare stadion al României

Imagine din dronă cu Arena Națională. Foto: GOLAZO.ro

Așa cum fac și microbiștii, Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut.

Dinamo – Rapid 0-2 a marcat căderea recordului de spectatori ai Superligii, cu 34.700 de spectatori pe Arena Națională, dar și doborârea ștachetei de decență.

Bannere precum „sunteți cei mai în măsură să ne luați p..a în gură” și „să-i sugeți p..a” au stat 90 de minute pe stadion, fără ca nimeni să ia vreo măsură. Unele scandări au fost în aceeași manieră.

Doar Emil Grădinescu, comentatorul Prima Sport, a reacționat, explicând oamenilor ceea ce se aude pe stadion.

Jurnaliștii GOLAZO.ro, Dan Udrea și Cătălin Tolontan au interpretat diferit ceea ce s-a întâmplat pe Arena Națională.

