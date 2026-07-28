Schimbare anunțată de Metrorex. E valabilă de peste patru zile

Utilizatorii Terminalului Multimodal Străuleşti vor avea la dispoziţie, începând cu data de 1 august 2026, abonamentul săptămânal pentru parcare, în valoare de 100 de lei, informează Metrorex într-un comunicat de presă transmis, marţi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, noul abonament permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor şapte zile de valabilitate şi reprezintă o opţiune convenabilă şi avantajoasă pentru navetişti şi pentru toţi cei care aleg să îşi continue deplasarea cu metroul.

660 de locuri de parcare

Terminalul Multimodal Străuleşti pune la dispoziţia publicului o infrastructură modernă, care integrează mai multe tipuri de transport şi facilitează mobilitatea urbană. Acesta oferă acces direct la reţeaua de metrou, la transportul public de suprafaţă şi la transportul preorăşenesc, precum şi 660 de locuri de parcare.

„Prin utilizarea parcării de la Străuleşti, călătorii pot economisi timp şi costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale oraşului, alegând o soluţie eficientă şi sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul”, se arată în comunicat.

Terminalul Multimodal Străuleşti este localizat pe Bulevardul Bucureştii Noi, nr. 245B, în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, şi este parte a obiectivului de investiţii „Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străuleşti. Lucrări construcţii tunel, galerie, staţii, depou, terminal multimodal şi instalaţiile aferente”.