Schimbare de meniu la McDonald’s

McDonald’s urmează să introducă băutura Red Bull Dragonberry Energizer ca parte a unei revizuiri mai ample a meniului de băuturi reci din restaurantele sale din SUA, în acest an, scrie Ziarul Financiar, care citează The Wall Street Journal.

Noile băuturi includ Dirty Dr Pepper şi Mango Pineapple Refresher.

Gama de băuturi energizante a companiei ar urma să fie disponibilă începând din august.

Conform documentelor consultate de The Wall Street Journal, McDonald’s intenţionează să vândă noile băuturi la preţuri mai mici decât cele ale competitorilor precum Starbucks, Dutch Bros, Sonic şi alte lanţuri, scrie Ziarul Financiar.

Vânzările de băuturi energizante şi sucuri „craft” sunt în plină expansiune, pe măsură ce americanii caută alternative la cafea şi ceai pentru aportul de cofeină şi pentru a-şi face mici plăceri.

Lanţuri emergente de băuturi precum Swig au crescut rapid în ultimii ani, pe fondul cererii pentru aşa-numitele „dirty sodas” şi băuturi răcoritoare cu arome fructate. Băuturile energizante ale Dutch Bros au contribuit la transformarea acestuia în al treilea cel mai mare lanţ de cafenele din SUA.