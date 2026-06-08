Schimbare de ultimă oră în programul celui mai important festival de teatru din România. Una dintre cele mai așteptate piese tocmai a fost înlocuită: „Accidentare”

Spectacolul „Electra”, în regia lui Mihai Măniuțiu, va înlocui „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie”, regizat de Silviu Purcărete, în programul ediţiei care începe vineri, 19 iunie, la Sibiu, anunță organizatorii.

Spectacolul „Electra” va avea două reprezentaţii programate în cadrul FITS 2026, pe

21 iunie, de la orele 17:30 şi 20:00, iar biletele s-au pus în vânzare pe site-ul Sibfest.ro.

Motivul înlocuirii piesei regizate de Purcărete este acela că unul dintre actorii principali s-a accidentat, ceea ce face imposibilă prezentarea producției în cadrul FITS.

Spectatorii care au achiziționat bilete online pentru reprezentațiile spectacolului „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” vor primi automat contravaloarea lor pe cardul cu care au făcut achiziţia. Pentru biletele achiziționate de la punctele de vânzare fizice, rambursarea se va face la Agenția Teatrală din Sibiu.