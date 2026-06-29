Schimbare după mai bine de deceniu la una dintre cele mai populare emisiuni ale PRO TV începând chiar de azi. „Avem o nouă casă”

Postul tv a schimbat decorul uneia dintre cele mai populare emisiuni ale sale.

„Începând de astăzi, emisiunea Vorbește Lumea îi întâmpină pe cei de acasă într-un spațiu complet nou. Un nou decor, dar aceeași energie molipsitoare ce transformă fiecare dimineață într-o experiență memorabilă. După mai bine de un deceniu în care a adus în casele românilor povești autentice, invitați de excepție și momente care au făcut diminețile mai frumoase, emisiunea prezentată de Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel deschide un nou capitol”, se arată în comunicatul PRO TV.

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Prima emisiune, acum 11 ani

Prima emisiune „Vorbește lumea” a avut loc acum 11 ani, pe 13 iulie. De atunci au fost peste 2600 de emisiuni, cu peste 18.000 de invitați și 6.500 de ore de emisie LIVE.

Emisiunea Vorbește Lumea e difuzată de PRO TV de luni până vineri de la ora 10.30.

