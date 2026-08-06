Schimbare importantă pentru clienții ING România. Modificarea se vede în aplicație

Banca anunță lansarea unei noi funcționabilități în aplicația Home Bank care le permite clienților să blocheze imediat accesul la cont, atunci când suspectează că au devenit victimele unei fraude.

Noua funcționabilitate, SAFEbutton, le permite clienților să realizeze operațiunea de blocare a accesului la cont direct din aplicație. Până acum, clienții puteau bloca doar cardul din aplicația Home’Bank. Blocarea accesului la cont putea fi realizată exclusiv prin contactarea Call Center-ului ING, dacă existau suspiciuni cu privire la transferuri neautorizate sau atacatorii aveau acces la

aplicația bancară, se arată într-un comunicat de presă.

„În cazul fraudelor, timpul este unul dintre cei mai importanți factori. Cu cât un client poate reacționa mai repede la suspectarea unei tentative de fraudă, cu atât cresc șansele de a limita efectele acesteia. Noua funcționalitate SAFEbutton, parte a ecosistemului ING SAFE, simplifică acest proces și oferă clienților posibilitatea de a lua instant prima măsură de protecție, direct din Home’Bank. Este încă un pas prin care transformăm securitatea într-o experiență accesibilă și ușor de utilizat, fără compromisuri în ceea ce privește protecția datelor și a banilor clienților.”, a declarat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, ING Bank România

Cum funcționează ING SAFEbutton

În cazul în care un client ING suspectează transferuri neautorizate sau că un atacator are acces la

aplicația bancară, poate solicita rapid blocarea accesului la cont direct din Home’Bank,

urmând câțiva pași simpli:

Accesează aplicația Home’Bank de pe un dispozitiv de încredere; Intră în secțiunea „Mai multe”; Selectează „Securitate și login”; Accesează opțiunea „Ești victima unei fraude?”

Odată activată funcționalitatea ING SAFEbutton, aceasta blochează instant accesul la toate

conturile deținute de clientul ING, oprește temporar posibilitatea solicitării de produse noi și

oferă o măsură rapidă de protecție atunci când există suspiciunea unei fraude.

Cum poate fi reluat accesul la cont

Potrivit bănciii, pentru reluarea accesului la cont, clienții trebuie să contacteze ING Call Center, apelul putând fi inițiat direct din Home’Bank, prin traseul Mai multe – Securitate și login – Sună-ne

să deblocăm conturile. Echipa ING va verifica identitatea clientului și va oferi suport pe

parcursul procesului de deblocare, pentru ca accesul la cont să fie restabilit în deplină

siguranță.