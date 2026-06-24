Schimbare la buletinul electronic după zeci de reclamații

Datele privind identitatea persoanei și, după caz, domiciliul ori reședința acesteia vor fi verificate prin Registrul național de evidență a persoanelor, iar autoritățile nu vor mai putea solicita ori reține copia actului de identitate, conform unui proiect legislativ adoptat de Senat și care va fi transmis acum pentru vot final Camerei Deputaților.

Măsura, prezentată anterior de Profit.ro, a fost propusă în contextul în care, persoanele care au buletine electronice au sesizat Guvernului, pe platforma fara-hartie.gov.ro, zeci de probleme în relația cu statul, dar și cu alte autorități.

Acestea din urmă fie nu dispun de echipamente pentru a citi noile cărți de identitate, fie pun oamenii să aducă ei documentele deja încărcate electronic în sistem sau pun cetățeni și chiar angajatori să vină la ghișeul instituțiilor.

Profit.ro a relatat totodată că mai multe firme vor încasa aproape 30 milioane de lei pentru sprijinirea implementării noii cărți de identitate electronică.

Citește mai mult pe Profit.ro