Schimbare la Matinalul de la ProFM. Cine o înlocuiește pe Bianca Purcărea

Noul sezon al matinalului WTFun vine cu o schimbare în ultima zi de vară, a anunțat postul de radio.

Emisiunea de dimineaţă a fost luni reluată de Ionuţ Bodonea şi Bogdan Ciudoiu alături de o nouă colegă, Bianca Purcărea părăsind echipa WTFun în urmă cu câteva luni, scrie Pagina de Media.

Este vorba despre Ela Voineag, de profesie actriţă. În 2023, ea a fost concurentă în finala iUmor de la Antena 1.

Manuel Dinculescu, director de programe ProFM, a declarat că este o „evoluţie firească” a matinalului şi despre o formulă care va aduce „mai multă diversitate, energie şi spontaneitate”.

„Ne dorim ca WTFun să fie un spaţiu care vorbeşte despre viaţa de zi cu zi, despre oameni, preocupările şi lucrurile care îi aduc împreună. «Dimineaţa începe cu tine» surprinde foarte bine această direcţie”, a spus Dinculescu.

Ela Voineag a declarat că a ajuns să facă singurul lucru despre care susținea în trecut că nu se va întâmpla niciodată.

„Dintotdeauna, când eram întrebată în interviuri ce nu aş face niciodată, răspunsul era «matinal»… La fel ziceam şi despre căsătorie şi copii, deci sper să nu se repete norocul. Apropo, segmentul de femei single este foarte mare şi destul de slab reprezentat în media românească, aşa că mi se pare foarte tare că în gaşca noastră perspectiva burlacului vine din partea mea şi cea a familistului din partea băieţilor. Aici simt că mi-am găsit locul”, a subliniat Voineag.

Binaca Purcărea a părăsit matinalul WTFun în luna mai, înainte de încheierea sezonului.