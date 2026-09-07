Schimbare la trotinete electrice. Aviz de la Guvern pentru purtarea obligatorie a căștii de la orice vârstă și pe orice drum public

Guvernul susține impunerea obligației ca toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, să fie obligați să poarte cască de protecție pe orice drum public.

Legea prevede în prezent obligativitatea purtării căștii de protecție doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe partea carosabilă.

Inițiativa legislativă, prezentată anterior de Profit.ro, nu modifică regimul juridic aplicabil bicicletelor, intervenția legislativă vizând exclusiv conducătorii de trotinete electrice.

Necesitatea reglementării este argumentată de inițiatorii proiectului prin utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și din creșterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule și a gravității consecințelor generate.

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