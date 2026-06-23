Schimbare majoră, dar tacită, mesajele PMB și ale primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu

Pentru primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ultima săptămână a fost definită de un șir de evenimente majore, cu impact asupra situației sale juridice și politice.

Momentul de cotitură a fost audierea sa la DNA, urmată de punerea sub acuzare – și sub control judiciar – pentru luare de mită, într-un caz de pe vremea când era primar al Sectorului 6.

Ciprian Ciucu se declară nevinovat și susține că alte persoane s-au folosit abuziv de numele său. A spus că va colabora cu procurorii anticorupție și a contestat în instanță măsurile DNA.

În plan politic, consecința acestei puneri sub acuzare a fost retragerea lui Ciprian Ciucu din cursa internă pentru poziția de unic număr 2 în PNL.

„Din cauza dosarului deschis pe numele meu, nu vreau să îi pun (pe colegii din PNL, n.r.) în situația de a avea un prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea”, a spus Ciucu.

În tot acest timp, în abordarea lui Ciprian Ciucu, dar și a PMB s-a mai produs, treptat, subtil, dar foarte clar, o schimbare. Citește, pe B365.ro, ce anume e foarte diferit în mesajele dinspre primar și Primărie.